蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料

▲ 據《華爾街日報》報道，近日網絡安全公司ZecOps研究人員發現，蘋果（Apple）內置的電郵應用程式存有安全性漏洞，容易受到黑客攻擊，盜取手機個人資料。

據《華爾街日報》報道，近日網絡安全公司ZecOps研究人員發現，蘋果（Apple）內置的電郵應用程式存有安全性漏洞，容易受到黑客攻擊，盜取手機個人資料。

研究人員表示，安全漏洞早於2012年蘋果發布的iOS系統中已經發現，但一直沒有修補。此安全漏洞較為複雜，一旦iPhone電郵應用程式開始下載電郵內容時，黑客就能順利發送安裝有惡意軟件的郵件，用戶甚至無需打開電郵，就有機會被黑客盜取資料，不但手機設備，iPad用戶同樣會中招。

ZecOps發現，即使採用最新的iOS系統，黑客仍可以利用漏洞遙距盜取資料，此次受到攻擊的用戶包括日本電信公司、北美公司、沙特阿拉伯和以色列科技公司的員工。

事實上，從2018年開始，已經有黑客以惡意程式利用該漏洞，盜取用戶資料，而蘋果用戶更成為攻擊目標之一。蘋果表示，目前正在計畫修復有關漏洞。

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責任編輯：李寶如

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