  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 11:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料

科技 11:01 2020/04/23

分享：

據《華爾街日報》報道，近日網絡安全公司ZecOps研究人員發現，蘋果（Apple）內置的電郵應用程式存有安全性漏洞，容易受到黑客攻擊，盜取手機個人資料。

據《華爾街日報》報道，近日網絡安全公司ZecOps研究人員發現，蘋果（Apple）內置的電郵應用程式存有安全性漏洞，容易受到黑客攻擊，盜取手機個人資料。

研究人員表示，安全漏洞早於2012年蘋果發布的iOS系統中已經發現，但一直沒有修補。此安全漏洞較為複雜，一旦iPhone電郵應用程式開始下載電郵內容時，黑客就能順利發送安裝有惡意軟件的郵件，用戶甚至無需打開電郵，就有機會被黑客盜取資料，不但手機設備，iPad用戶同樣會中招。

ZecOps發現，即使採用最新的iOS系統，黑客仍可以利用漏洞遙距盜取資料，此次受到攻擊的用戶包括日本電信公司、北美公司、沙特阿拉伯和以色列科技公司的員工。

事實上，從2018年開始，已經有黑客以惡意程式利用該漏洞，盜取用戶資料，而蘋果用戶更成為攻擊目標之一。蘋果表示，目前正在計畫修復有關漏洞。

<<【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由
2020/04/18
【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
2020/04/13
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
2020/03/09
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
Apple研究員倡統一雙步驟認證短訊
2020/02/03
Apple研究員倡統一雙步驟認證短訊
軟件 編輯 沙特阿拉伯 以色列 Apple Music iPhone iPad iOS

下一篇文章

Switch大量帳戶遭盜用　官方建議開啟雙步驟驗證功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
WhatsApp群組通話人數　上限增至8人
WhatsApp群組通話人數　上限增至8人
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【留家娛樂】Netflix 10套紀錄片　開放YouTube免費觀看
【留家娛樂】Netflix 10套紀錄片　開放YouTube免費觀看