【期油ETF】3175全日彈9%　轉倉未見其利先見其害？（第二版）

原油價格大波動，9月紐約期油合約亞洲時段再升逾半成，F三星原油期 （03175） 半日升7.3%，午後升幅擴大，一度重上2元水平，收市升8.9%至1.95元，成交縮至6.5元。3175反彈後，仍較周二收市價累跌逾4成。

3175香港時間周二晚急宣布提前轉倉，由原先持有6月份紐約期油（WTI）合約轉至9月份合約，期望保障投資者利益，避免投資者將損失全部投資（total loss）。

初步事後看來，3175 轉倉未見其利，紐約期油周二急跌，6月份合約當日大跌44%，3175香港時間周三也急瀉46%，料轉倉時未能完全脫手6月期油大跌。9月期油當日則跌21.5%。

據三星資產昨日網站資料，3175已完成轉持9月紐約原油期貨合約。

至昨晚，紐約期油急升，6月合約全日回升19%，而9月合約只升10%，3175今早價格升幅貼近9月期油，意味3175 周三跌幅較接近6月合約，今早反彈只及9月合約。

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跟6月期油瀉4成 不跟反彈兩成

三星資產於轉倉通告時已稱，轉倉風險包括若6月原油期貨反彈，投資者將無法享受升勢，但補充措施依據信託契據，認為真誠地並合乎基金單位持有人及子基金的最佳利益。

另一期油ETF FGX原油 （03097） 今早升6%，成交1070萬元。3097因早前已因「正價差」幅度較大，按基金文件規例轉倉至12月合約，近日波動相對3175輕微得多。

（第二版更新股價和相關文章）

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責任編輯︰梁浩碩