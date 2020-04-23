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【疫情搶米】30萬噸米囤積待變壞 越南限制出口惹禍

環球社會熱點 10:19 2020/04/23

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，糧食危機風險升溫。越南為保障糧食供應而限制食米出口，導致估計有多達30萬噸食米，滯留越南各個港口。有越南米商只能眼白白看着數百貨櫃食米變壞。事件反映疫情下不必要地囤積糧食和物資，只會造成資源浪費和錯配，反而令短缺和糧食危機風險更高。

【新冠肺炎疫情搶貴米】30萬噸米囤積待變壞 越南限制出口惹禍

聯合國：世界處飢荒邊緣 憂現聖經級災難

糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

越南3月底宣佈限制食米出口，4月出口配額只有40萬噸。彭博社報道，配額4月中接受申請時，3小時內已經爆滿，令不少米商都拿不到出口批文。越南糧食協會有成員預料，目前有30萬噸食米滯留港口。

Duong Vu Co.正是受影響食米公司之一。公司老闆稱，500貨櫃糯米已放在港口1個月，開始逐漸變壞，但他卻沒能為力。

最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

儘管公司已安排400名員工休假，但虧損仍停不了。老闆坦言，若這1.25萬噸米在短期內無法出口，中國的客戶恐怕不會收貨，而公司會被迫就1,300萬美元銀行貸款違約，而且棄置這批米也要付出額外成本。

越南食米出口限制令可謂大大壓縮了米商生存空間，程度甚至不合情理。彭博社數據顯示，即使計及4月40萬噸出口配額，越南米商仍有多達130萬噸大米合約需要滿足。這些米商如果被迫違約，恐怕會無法還債被迫倒閉。

此外，米商亦擔心，政府政策不明朗，出口限制即使解除也可能隨時重設。越南糧食協會成員指，出口限制出爐以來，米商都沒有接到新合約。

豬肉短缺 美國豬肉商捐1000萬磅援基層

【疫情搶貴貨】雞蛋橙汁加價 個個留家食早餐

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