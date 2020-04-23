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【小米股價】小米完成發行6億美元票據　美銀大升目標價近5成（第二版）

金融經濟 11:48 2020/04/23

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小米完成發行6億美元債券。

小米 （01810） 公布，完成發行10年期6億美元高級無抵押固定利率債券，票面息率為3.375厘，是小米首次公開發行的境外債券。小米表示，該批債券獲超額認購8.5倍，涉資約51億美元。

小米今早早段股價曾升1.4%，至11時45分，報10.22元，升1%，成交4億元。

美林證券發報告唱好小米，一舉將投資評級由「跑輸大市」升至「買入」，目標價提高48%，由9.4元升至14元。美林認為，小米推出低價5G手機，料今明兩年出貨量可增13%和16%，令智能手機市佔率提升，特別指出小米於歐洲市佔率由2018年6%升至去年第4季的11%。

美林續指，小米資產負債表強勁， 讓公司更能抵禦環球經濟轉差，最新目標價反映預測市盈率24倍。

小米：發債息率為中資科網公司最低

小米表示，債券最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，並指3.375厘是中國TMT公司10年期債券最低的票面利率，有效降低公司的長期融資利率。

尚乘、中國銀行、Barclays 、建銀國際、中金公司、滙豐、工銀國際、摩通、摩根士丹利是提呈發售及出售票據之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

相關文章：

【小米股價】小米擬發行美元優先票據 傳已開始全球路演

【小米回購】小米連續兩日回購4840萬股 共斥資5億元

 

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編輯：麥德銘

香港股票 小米集團－W（01810） 小米 債券

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