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蘋果承認iPhone及iPad電郵應用程式存漏洞　保安專家：5億用戶有被盜取資料風險

金融經濟 09:41 2020/04/23

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三藩市手機保安公司ZecOps行政總裁阿伯拉罕（Zuk Avraham）發現，iPhone和iPad的附屬電郵應用程式「郵件（Mail）」存在漏洞。

蘋果公司的iPhone手機及iPad平板電腦的電子郵件應用程式被指存在漏洞，可能令多達5億的蘋果手機和平板電腦用戶，處於被黑客盜取資料的風險。蘋果公司發言人承認有關漏洞，正計劃修復。

外媒報道，三藩市手機保安公司ZecOps行政總裁阿伯拉罕（Zuk Avraham）發現，iPhone和iPad的附屬電郵應用程式「郵件（Mail）」存在漏洞。他稱，自2018年1月起就有黑客以惡意程式利用該漏洞，一些知名的蘋果手機用戶已成為目標。

阿伯拉罕表示，受害人會收到一個傳送到「郵件」程式、看似是空白的電郵，之後手機就會當機並重啟，接着黑客就可以盜取手機上的資料，包括相片和通訊詳情等，而只要是「郵件」程式接觸到的資料，包括一些保密的訊息，都可能會被盜走。即使用戶已把手耭更新至最新版本的iOS，黑客仍然可以遙控盜取資料。

蘋果公司發言人拒絕評論阿伯拉罕的報告，但表示已知悉有關漏洞，修補將會在下次的更新中推出。

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編輯：吳敏芳

股票 科技軟件 蘋果（Apple，美：AAPL） 黑客

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