▲ 道指期貨跌70點 恒指黑期微升不足10點（不斷更新）

原油價格反彈，紐約期油急彈2成，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，美股結束連續兩日跌勢，道指收報23475點，升456點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開13點，開報23879點。

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【09：00】日經225指數升96點或0.5%，報19234點；南韓KOSPI升0.3%，報1900點。

【08：53】道指期貨跌70點，報23286點；恒指黑期微升不足10點。

【08：40】金沙中國 （01928） 公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元。

金沙中國首季度由盈轉虧 淨虧損1.66億美元

【08：00】前已發盈喜的生活衛生用品股維達 （03331） 公布首季業績，維達首季淨利潤增加64.8%至3.77億元。淨利潤率提升5.4個百分點，至11.0%。

維達首季淨利潤按年增加65%

【07：45】世茂房地產 （00813） 以先舊後新方式，配售7820.4萬股股份，相當於世茂房地產擴大後股本約2.21%。配售價為29.73元，較世茂房地產上日收市價30.4元折讓2.2%。

世茂房地產再配股集資逾23億元 1月時曾配股籌46億

【07：00】道指收報23475點，升456點；標指收報2799點，升62點；納指收報8495點，升232點。港股ADR收報23879點，跌13點或0.06%。恒指夜期23900點，升31點，高水7點，成交15,557張。

道指升456點港股ADR跌13點 紐約期油反彈19%

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責任編輯︰梁浩碩