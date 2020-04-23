  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 09:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指期貨跌70點　恒指黑期微升不足10點（不斷更新）

金融經濟 09:01 2020/04/23

分享：

道指期貨跌70點　恒指黑期微升不足10點（不斷更新）

原油價格反彈，紐約期油急彈2成，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，美股結束連續兩日跌勢，道指收報23475點，升456點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開13點，開報23879點。

金管局第四度向市場注資18.2億元

橋水達里奧：疫情是「令人振奮的轉捩點」 全球重組需時3至5年

【09：00】日經225指數升96點或0.5%，報19234點；南韓KOSPI升0.3%，報1900點。

【08：53】道指期貨跌70點，報23286點；恒指黑期微升不足10點。

【08：40】金沙中國 （01928）  公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元。

金沙中國首季度由盈轉虧　淨虧損1.66億美元

【08：00】前已發盈喜的生活衛生用品股維達 （03331）  公布首季業績，維達首季淨利潤增加64.8%至3.77億元。淨利潤率提升5.4個百分點，至11.0%。

維達首季淨利潤按年增加65%

【07：45】世茂房地產 （00813） 以先舊後新方式，配售7820.4萬股股份，相當於世茂房地產擴大後股本約2.21%。配售價為29.73元，較世茂房地產上日收市價30.4元折讓2.2%。

世茂房地產再配股集資逾23億元　1月時曾配股籌46億

【07：00】道指收報23475點，升456點；標指收報2799點，升62點；納指收報8495點，升232點。港股ADR收報23879點，跌13點或0.06%。恒指夜期23900點，升31點，高水7點，成交15,557張。

道指升456點港股ADR跌13點　紐約期油反彈19%

【疫情焦點】全球累計逾263萬確診　美國確診逾84萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 ADR 世茂房地產（00813） 金沙中國有限公司（01928） 維達國際（03331） 紐約期油 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

金沙中國首季度由盈轉虧　淨虧損1.66億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
3175期油ETF突轉倉9月期油　免投資者total loss
3175期油ETF突轉倉9月期油　免投資者total loss
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？