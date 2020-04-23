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美首領失業救濟金人數超400萬　金價避險衝高恒指夜期24000點關徘徊（不斷更新）

金融經濟 20:40 2020/04/23

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道指期貨跌70點　恒指黑期微升不足10點（不斷更新）

美國最新公布的首領失業救濟金人數繼續高企，錄逾400萬人，避險情緒因而未見消退，金價繼續衝高之餘，恒指今日24000點關口得而復失後，夜期亦未現明確方向，並持續於24000點大關附近反覆徘徊，相信恒指後市若要企穩這個短期心理關口，仍需外圍股市，特別是美股之市況配合。

【20：35】恒指夜期報24009點，升18點，高水32點。

【20：29】金價仍升14.8美元，報1753.1美元，全日高位處1757.9美元。道指微跌42點。夜期跌1點。

瑞士寶盛私銀：惠譽降港評級合理　港股低估值可紓緩下跌壓力

【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨

金管局第四度向市場注資18.2億元

美國證監會主席警告︰不要將資金投入中概股

【19：04】期油繼續反彈，升12.6%至15.48美元，金價再升13美元，至1751.3美元。道指期貨偏軟，跌37點，報23319點。納指期貨跌0.1%。恒指夜期跌10點。

【16：42】恒指黑期升約100點，報24000點；道指期貨報23348點，跌8點。

原油價格反彈，紐約期油急彈2成，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，美股結束連續兩日跌勢，道指收報23475點，升456點。港股今早高開後反覆，恒生指數高開90點，開報23983點，早段升至24100點水平後一度倒跌，其後再度回升。恒生指數升83點，收報23977點。國指收報9703點，升33點，成交965億元，繼續不足1000億元。

【16：30】即月期指收報23991點，升122點或0.5%，高水14點。

【16：12】濠賭股造好，其中銀娛 （00027） 升3.6%，為表現最佳藍籌；申洲 （02313） 跌1.7%，藍籌中表現最差。

【16：08】恒生指數升83點，收報23977點。國指收報9703點，升33點，成交965億元，繼續不足1000億元。

【16：00】恒生指數U盤前報23933點，升39點。

【15：33】道指期貨再度轉跌11點，報23345點，恒指尾市升幅收窄至約30點，於23900點水平。

【15：33】大市升幅收窄至80點，於23970點水平。

【15：09】港股下午3時後續於24000點水平爭持，最新升125點，報24018點 。

【15：00】內地股市偏軟，上證跌0.2%；深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【14：49】濠賭股午後升幅擴大，銀娛 （00027） 升4.6%；金沙 （01928） 升3.8%，高見31.9元升穿今早高位。

【14：33】道指期貨轉升70點，報23426點，恒指升約160點，於24050點水平。

【13：49】凌銳 （00784） 午後突瀉6成，低見0.54元，成交1.8億元。

凌銳股價午後突插水逾6成 去年證監點名股權高度集中

【13：36】大市升勢略為回順，升約100點。

【13：27】紐約期油升幅擴大至近15%，報15.83美元，中海油 （00883） 升3.3%；中石油 （00857） 升1.9%；中石化 （00386） 升1.3%。F三星原油期 （03175） 升14%；FGX原油 （03097） 升11%。

【期油ETF】3175愈跌愈吸資　昨日發行單位再增6%

【期油ETF】3175早市升逾7%　轉倉未見其利先見其害？

【3175】三星資管︰3175轉倉9月期油曾諮詢證監會　負油價投資者毋須貼錢

【13：24】中國電信 （00728） 績後升2.8%，中電信中午時公布首季度業績，期內收入為947.9億元人民幣，按年下跌1.4%；股東應佔溢利58.2億元人民幣，按年跌2.2%。

【5G】中電信首季盈利跌2% 5G套餐用戶淨增加1200萬

【13：23】瀘州銀行 （01983） 午後乾升57.9%，破頂高月3.6元，惟僅4宗成交，渉2.7萬元。

【13：05】大市升幅擴大至約170點，重上24000點水平。

【13：04】原油價格續彈，F三星原油期 （03175） 午後升幅擴大至近13%，重上2元水平，高見2.03元。

【13：02】港股午後初段升近100點，再試24000點水平。

【12：32】原油價格繼續反彈，紐約期油於亞洲時段升6.5%，報14.67美元；布蘭特期油升5%，報21.39美元。

【12：28】恒指黑期於港股中午休市時升幅擴大，恒指黑期升約110點，報23956點。道指期貨報23281點，跌75點。

【12：00】恒生指數半日升54點，中午收報23948點，未能企穩24000點水平。國指中午收報9693點，升23點。主板成交523億元。

【11：47】港股於中午收市前升約50點，於23940點水平。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.06%；深證跌0.3%；創業板指跌0.5%。

【11：17】復星醫藥 （02196） 升4.3%，破頂高見31.1元。復星醫藥公布，中國證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣50億元公司債券的註冊申請。昨公布折讓6%配股的翰森製藥 （03692） 升6.1%。另外，中生製藥 （01177） 升2%；石藥 （01093） 升0.9%。

【11：15】港股一度倒跌87點，低見23806點，最新升65點，報23959點。

【10：43】國美零售 （00493） 逆市造好，股價升7.4%，破頂高見1.03元。

【10：40】騰訊 （00700） 轉跌0.3%，報408元，今早曾高見415元。

【10：35】港股一度轉跌，暫時回穩升約20點，於23900點水平。

【10：09】大市升幅收窄至約70點，回落至24000點以下水平。內地股市亦由升轉跌。

【10：08】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌1.2%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。

蘋果承認iPhone及iPad電郵應用程式存漏洞　保安專家：5億用戶有被盜取資料風險

【09：59】紐約期金升3%，招金 （01818） 升3.3%；中國黃金 （02099） 升3.2%；SPDR金ETF （02840） 升0.8%。

【09：55】部分重磅藍籌逆市向下，其中滙豐 （00005） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌0.3%。

【09：54】小米 （01810） 升0.8%。小米公布，完成發行10年期6億美元高級無抵押固定利率債券，票面息率為3.375厘。

【小米股價】小米完成發行6億美元票據　早市揚逾1%

【09：53】港股升勢略為回順至約110點，於24000點水平爭持。

【09：50】有「道士股」之稱的鼎益豐 （00612） 升3.2%。鼎益豐多名前高層被聯交所發信譴責或批評，聯交所列舉鼎益豐五項違規事項，形容事件中的違規情況嚴重。

聯交所列鼎益豐五大罪狀 譴責前非執董行為「尤其不當」

【09：41】網上醫療股繼續攀升，阿里健康 （00241） 再升4%，破頂高見19.98元；平安好醫生 （01833） 升0.2%，高見116.6元。

【09：39】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%；騰訊 （00700） 升1.3%，觸415元；美團 （03690） 升0.7%。

【09：37】濠賭股造好，其中藍籌銀娛 （00027） 升4%；金沙 （01928） 績後升2.4%。

【09：35】港股早段升約170點，重上24000點水平，最新報24064點，升170點。

【09：32】中行 （03988） 受「原油寶」事件困擾，股價逆市跌1.7%。內地媒體日前報道，投資者怒斥中行原油寶設計或存重大缺陷，致使其產生巨額虧損，欲發起集體訴訟。

【原油寶事件】中行：轉倉或到期清算頭寸　將按結算價處理

【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧

【09：27】內地股市3大股指高開，上證升0.2%，深證升0.4%，創業板指升0.5%。

【09：26】紐約期油隔晚反彈19%，F三星原油期 （03175） 升3.9%，開報1.86元。三桶油方面，中石油 （00857） 升0.8%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 升1.9%。

【09：25】滙豐 （00005） 逆市偏軟低開0.1%，開報38.8元；騰訊 （00700） 升0.2%，開報410元。

【09：20】恒生指數高開90點，開報23983點。

【09：18】康方生物 （09926）  公布招股結果，定價16.18元，為招股價範圍上限，超額認購638.2倍，1手中籤率12%，抽100手（100,000股）始穩獲1手。

【新股IPO】康方生物超額認購638.2倍　16.18上限定價1手中籤率12%（附分配結果）

【09：14】即月期指開報23910點，升41點或0.2%。

【09：00】日經225指數升96點或0.5%，報19234點；南韓KOSPI升0.3%，報1900點。

橋水達里奧：疫情是「令人振奮的轉捩點」 全球重組需時3至5年

【08：53】道指期貨跌70點，報23286點；恒指黑期微升不足10點。

【08：40】金沙中國 （01928）  公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元。

金沙中國首季度由盈轉虧　淨虧損1.66億美元

【08：00】前已發盈喜的生活衛生用品股維達 （03331）  公布首季業績，維達首季淨利潤增加64.8%至3.77億元。淨利潤率提升5.4個百分點，至11.0%。

維達首季淨利潤按年增加65%

【07：45】世茂房地產 （00813） 以先舊後新方式，配售7820.4萬股股份，相當於世茂房地產擴大後股本約2.21%。配售價為29.73元，較世茂房地產上日收市價30.4元折讓2.2%。

世茂房地產再配股集資逾23億元　1月時曾配股籌46億

【07：00】道指收報23475點，升456點；標指收報2799點，升62點；納指收報8495點，升232點。港股ADR收報23879點，跌13點或0.06%。恒指夜期23900點，升31點，高水7點，成交15,557張。

道指升456點港股ADR跌13點　紐約期油反彈19%

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責任編輯︰梁浩碩

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