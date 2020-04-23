「原油寶」事件困擾　中行股價逆市跌1.7%（不斷更新）

▲ 道指期貨跌70點 恒指黑期微升不足10點（不斷更新）

原油價格反彈，紐約期油急彈2成，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，美股結束連續兩日跌勢，道指收報23475點，升456點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開13點，開報23879點。

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【10：09】大市升幅收窄至約70點，田落至24000點以下水平。內地股市亦由升轉跌。

【10：08】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌1.2%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。

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【09：59】紐約期金升3%，招金 （01818） 升3.3%；中國黃金 （02099） 升3.2%；SPDR金ETF （02840） 升0.8%。

【09：55】部分重磅藍籌逆市向下，其中滙豐 （00005） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌0.3%。

【09：54】小米 （01810） 升0.8%。小米公布，完成發行10年期6億美元高級無抵押固定利率債券，票面息率為3.375厘。

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【09：53】港股升勢略為回順至約110點，於24000點水平爭持。

【09：50】有「道士股」之稱的鼎益豐 （00612） 升3.2%。鼎益豐多名前高層被聯交所發信譴責或批評，聯交所列舉鼎益豐五項違規事項，形容事件中的違規情況嚴重。

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【09：41】網上醫療股繼續攀升，阿里健康 （00241） 再升4%，破頂高見19.98元；平安好醫生 （01833） 升0.2%，高見116.6元。

【09：39】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%；騰訊 （00700） 升1.3%，觸415元；美團 （03690） 升0.7%。

【09：37】濠賭股造好，其中藍籌銀娛 （00027） 升4%；金沙 （01928） 績後升2.4%。

【09：35】港股早段升約170點，重上24000點水平，最新報24064點，升170點。

【09：32】中行 （03988） 受「原油寶」事件困擾，股價逆市跌1.7%。內地媒體日前報道，投資者怒斥中行原油寶設計或存重大缺陷，致使其產生巨額虧損，欲發起集體訴訟。

【原油寶事件】中行：轉倉或到期清算頭寸 將按結算價處理

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【09：27】內地股市3大股指高開，上證升0.2%，深證升0.4%，創業板指升0.5%。

【09：26】紐約期油隔晚反彈19%，F三星原油期 （03175） 升3.9%，開報1.86元。三桶油方面，中石油 （00857） 升0.8%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 升1.9%。

【09：25】滙豐 （00005） 逆市偏軟低開0.1%，開報38.8元；騰訊 （00700） 升0.2%，開報410元。

【09：20】恒生指數高開90點，開報23983點。

【09：18】康方生物 （09926） 公布招股結果，定價16.18元，為招股價範圍上限，超額認購638.2倍，1手中籤率12%，抽100手（100,000股）始穩獲1手。

【新股IPO】康方生物超額認購638.2倍 16.18上限定價1手中籤率12%（附分配結果）

【09：14】即月期指開報23910點，升41點或0.2%。

【09：00】日經225指數升96點或0.5%，報19234點；南韓KOSPI升0.3%，報1900點。

【08：53】道指期貨跌70點，報23286點；恒指黑期微升不足10點。

【08：40】金沙中國 （01928） 公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元。

金沙中國首季度由盈轉虧 淨虧損1.66億美元

【08：00】前已發盈喜的生活衛生用品股維達 （03331） 公布首季業績，維達首季淨利潤增加64.8%至3.77億元。淨利潤率提升5.4個百分點，至11.0%。

維達首季淨利潤按年增加65%

【07：45】世茂房地產 （00813） 以先舊後新方式，配售7820.4萬股股份，相當於世茂房地產擴大後股本約2.21%。配售價為29.73元，較世茂房地產上日收市價30.4元折讓2.2%。

世茂房地產再配股集資逾23億元 1月時曾配股籌46億

【07：00】道指收報23475點，升456點；標指收報2799點，升62點；納指收報8495點，升232點。港股ADR收報23879點，跌13點或0.06%。恒指夜期23900點，升31點，高水7點，成交15,557張。

道指升456點港股ADR跌13點 紐約期油反彈19%

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責任編輯︰梁浩碩