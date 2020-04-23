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金沙中國績後升2%　首季淨虧損1.66億美元、EBITDA仍賺錢

金融經濟 12:06 2020/04/23

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金沙中國首季度由盈轉虧　淨虧損1.66億美元

澳門博彩業於農曆新年後等同停擺，金沙中國 （01928） 公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元，首季經調整物業EBITDA仍保持正數，按年跌92%至6700萬美元。

金沙績後造好，金沙股價高開3.6%，開報31.8元，其後升勢回順，中午收報31.35元，升0.65元或2.1%，成交2.4億元。

金沙集團主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，新冠肺炎全球大流行對業務造成前所未有的影響，指從商超過70年亦未遇見任何類似情況，不知道將維持多久，惟有信心旅遊觀光業在集團各市場及世界各地的消費最終會復甦。

集團表示，對於內地與澳門之間於5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制抱有樂觀態度，相信相關限制將以循序漸進的方式逐步取消，而各種防疫措施將繼續維持若干時段。

【金沙停派息】金沙中國停派末期息　全日股價照升近半成（第二版）

賀一誠稱目前將來都無意降博彩稅　永利跌逾2%

【全球大流行】永利CEO籲5月中下旬重開拉斯維加斯

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 金沙中國有限公司（01928） 澳門 中國
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