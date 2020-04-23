金沙中國績後升逾2%　首季淨虧損1.66億美元、EBITDA仍賺錢

▲ 金沙中國首季度由盈轉虧 淨虧損1.66億美元

澳門博彩業於農曆新年後等同停擺，金沙中國 （01928） 公布首季業績，金沙中國上季由盈轉虧，淨虧損1.66億美元，去年同期淨收入為5.57億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年減少65.1%至8.14億美元，首季經調整物業EBITDA仍保持正數，按年跌92%至6700萬美元。

金沙績後造好，金沙股價高開3.6%，開報31.8元，其後升勢回順，午後一度高見31.9元，最終收報31.55元，升0.85元或2.8%，成交5.7億元。

金沙集團主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，新冠肺炎全球大流行對業務造成前所未有的影響，指從商超過70年亦未遇見任何類似情況，不知道將維持多久，惟有信心旅遊觀光業在集團各市場及世界各地的消費最終會復甦。

集團表示，對於內地與澳門之間於5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制抱有樂觀態度，相信相關限制將以循序漸進的方式逐步取消，而各種防疫措施將繼續維持若干時段。

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責任編輯︰梁浩碩