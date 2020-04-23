維達首季淨利潤按年增加65%　股價逆市跌逾2%

▲ 維達首季淨利潤按年增加65%

早前已發盈喜的生活衛生用品股維達 （03331） 公布首季業績，維達首季淨利潤增加64.8%至3.77億元。淨利潤率提升5.4個百分點，至11.0%。息稅折舊攤銷前溢利提升32.1%至8.11億元。息稅折舊攤銷前溢利率擴大至23.7%。

維達股價平開後向下，一度低見22.55元，中午收報22.65元，逆市跌0.5元或2.2%，成交5622萬元。

期內，總收益下降16.2%（按固定匯率換算則下降12.4%）至34.19億元。收益下跌是由於內地短暫的產品供應短缺，導致增長放緩，中國內地以外業務則維持良好勢頭。其中，27.06億元收益來自紙巾分部；7.13億元來自個人護理分部。

毛利增長19.2%至12.81億元。毛利率擴闊11.2個百分點至37.5%，主要是由於木漿價格處於低位及產品組合持續優化。

維達早前已宣布，預期今年首3個月經營溢利按年增加55%，達5.27億元，公司權益持有人應佔溢利約3.77億元，按年增長65%。

【盈喜盈警】維達國際發盈喜 料首季多賺65%

維達：疫情非賺錢商機 不會隨便調整產品價格

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責任編輯︰梁浩碩