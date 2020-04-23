【美股收市】紐油彈2成 道指漲456點 據報美查油市內幕交易

油市經歷兩日巨大震盪後，紐約6月期油周三急彈2成，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，油企借機扭轉近日頹勢，帶動美股結束連續兩日跌勢，科技股和能源股領升，道指尾市一度反彈近600點 ，納指漲近3%。

道指收報23475點，升456點；標指收報2799點，升62點；納指收報8495點，升232點。

市場憧憬產油國加大減產原油力度，紐約6月期油最多升39.8% ; 收報13.78美元，升2.21美元或19.1%。布蘭特期油也重上20美元水平，最多升16.1% ; 收報20.37美元，升1.04美元或5.4%。

另外，近日期油驚人震盪，引起監管當局關注。據報美國商品期貨交易委員會（CFTC）在調查俄羅斯與其他產油國的協商相關內幕消息是否洩露，使得交易者在油價波動中謀得上億美元利益。同時英國金融行為監管局，也在調查期貨合約交易中的可疑交易者。一名消息人士稱，調查中涉及的企業確實僱傭與克里姆林宮有直接聯繫的員工。

國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol表示，過去一個月，非OPEC+國家每日暫停220萬桶的產量，主要是美國、加拿大和巴西推動原油產量下降。他促請OPEC+應立即展開經多方同意的減產計劃，而不是等到5月1日，並須考慮進一步減產。

與此同時，美國積極推進財政刺激政策及重啟經濟計劃。美國參院通過4,840億美元小企業救助計劃，眾議院預料周四通過法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上，進一步給經濟提供幫助。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）預計，美國大部分經濟將在8月底前重新開放，期待到夏天晚些時候，大部分地區將處於開放狀態。

美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +456點 23475點 美國標指 +62點 2799點 美國納指 +232點 8495點 歐洲Stoxx 600指數 +1.8% 330.14點 美匯指數 +0.1% 100.38 歐元 -0.4% 1.0817美元 日圓 +0.1% 107.73兌1美元 美國2年債息 +1點子 0.215厘 美國10年債息 +5點子 0.617厘 紐約期油 +20.7% 13.97美元 倫敦布蘭特期油 +7.4% 20.76美元 現貨金 +1.8% 1717.11美元 ＊截至本港4時10

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