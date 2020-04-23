【疫情焦點】全球確診破260萬逾18萬死  世衞促美考慮恢復撥款

新冠肺炎疫情全球蔓延，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，全球累計確診破260萬宗，較上日增加53,340 宗；死亡人數達182,151人，較上日增加4692人。

美國累計確診829,392宗，較上日增加10,648 宗；死亡人數達46,149人，較上日增加831人。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞警告，新冠病毒將與人類長期共存，警告大部分國家仍然處於疫情大流行的早期階段，仍然有很長的路要行 ; 疫情在非洲與中南美洲有上升勢頭，情況令人憂慮。

譚德塞並促美國重新考慮有關暫停向世衞撥款的決定。他強調，現時的首要工作是防止疫情惡化，挽救更多生命 ; 而美國對世衞的支持十分重要，對全球以及對美國同樣重要。

另外，世衞緊急計劃主管Mike Ryan表示，將研究新冠病毒在動物傳播的源頭，警告動物傳播問題可能重演。世衞將與聯合國糧農組織(FAO)，以及世界動物健康組織(OIE)共同調查有關問題，並會得到中國政府的協助。

美國疾控中心表示，紐約州兩隻寵物貓，對新冠病毒測試呈陽性反應，是美國首次有寵物確診。兩隻貓都有輕微的呼吸系統病徵，並有望康復過來，相信牠們都是被感染病毒的人類傳染 ; 但無跡象表明動物可以將病毒傳給人，建議染病的主人避免與寵物接觸。

另一方面，世界氣象組織預計，受新型肺炎疫情影響，今年的全球碳排放量將下跌6%，是自二戰以來最大跌幅，但認為只屬短暫性質，不會阻止到氣候變化。

世界氣象組織呼籲各國政府，以應對疫情的相同態度，解決氣候變化問題。