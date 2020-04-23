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【德國疫情】下令乘車須戴口罩 有州分指違例罰210元

環球社會熱點 14:23 2020/04/23

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【德國疫情】下令乘車須戴口罩 有州分指違例罰210元

德國新冠肺炎確診病例累計14.5萬宗，為歐洲重災區之一。不萊梅實施口罩令後，德國16個聯邦州先後頒布命令，要求民眾乘坐公共交通時，必須戴口罩。此外，各州限制略有不同，多數州分要求民眾在室內購物，也必須戴口罩。部分州會向違反口罩令的民眾，罰款25歐元（210港元），料最快周五（24日）生效。

各處鄉村各處例，罰則亦各有不同。當局亦未有規定口罩類型, 以自製口罩或用圍巾遮住口鼻，也可接受。

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部分州分最早在本周五（24日）實施，亦有州分在下周一（27日）才生效。東北部的梅克倫堡-西波美拉尼亞（Mecklenburg-Vorpommern）指，違例者將罰款25歐元。

柏林民眾外出購物，不一定要佩戴口罩。漢堡規定，在商店和市集必須戴口罩。金融中心法蘭克福所在的黑森州，民眾進出銀行、郵局和超市都要戴上口罩。西南部的萊茵蘭-普法茲（Rhineland-Palatinate）稱，學生復課後，可獲派發可重複使用的口罩。拜仁州要求，由下周一起，7歲以上的民眾必須戴口罩。

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歐美衛生部門和世界衛生組織（世衛，WHO）一直不鼓勵民眾使用口罩，但奧地利、捷克和斯洛伐克早前紛紛要求，民眾乘坐公共交通和購物時，必須戴上口罩。德國聯邦政府月初與各州政府達成共識，強烈建議民眾佩戴口罩，但未有強制要求。

德國周三（22日）新增近2,200宗確診病例，確診數字連續第二日上升，累計逾14.5萬人染病；再多229人死亡，增至4,800多人不治。德國各地自上月20日起，陸續解封，加上學校於5月4日復課，多州實施口罩令。

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