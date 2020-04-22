【美股戰報】期油ETF最新攻略：USL續戰力最強　莫選USO

油價有回穩跡象，６月紐約期油回升三成至14.74美元，布蘭特期油6月期貨也回升至20.16美元。雖然油價升幅達雙位數，但這只是因為低基數效應所致，其實現時油價仍然低於俄羅斯的開採成本(約每桶15美元)，倘若疫症結束、重啟經濟，需求回復後，如此低的油價水平實在難以維持。

只是過去兩日的油價跌低過零，令一向深受投資者歡迎的美國石油基金（USO），也將5%的紐約原油期貨持倉調整至8月合約，而為了應對極端的油市狀況，包括各月合約出現龐大價差，亦有可能將持倉調整至任何月份合約。

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此舉是否保護投資者，仍然值得商榷，但可以肯定的是，在極大價差的情況下轉倉至8月期貨，如果日後油價反彈，升幅肯定會遠低即月及現貨價，屆時投資者就會「無仇報」。原因是在正常市況下，即月及下月期貨的價差只會是低於0.5%，所以當價差收窄至合理水平，即月期貨的升幅很大機會遠高於下月期貨升幅，加上頻頻轉倉所致的交易成本，以USO博油價升，實在唔抵。

不過，另一隻成交較低的USL，所受的期間價差影響較低。這是因為USL是追蹤連續12個月的期貨合約，每月份的期貨合約佔基金投資組合比例1/12，而不像USO是追蹤最近月份的期貨合約。雖然USL仍會受高價差的影響，但由於每次轉倉只涉及倉位的1/12，影響明顯較USO為低，而且交易成本也比USO少1/12。

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事實上，2009年的油價反彈中，USL的表現也遠比USO為佳。由2009年1月1日至6月30日的6個月內，紐約期油大升56%，同期USO只上升3.15%，而雖然USL也跟不足油價，但升幅仍達24.06%。如果將時間線放長至2009年底，紐約期油在2009年全年升77.94%，但USO的回報只得6.98%，但USL同期卻賺31.7%。

由此可見，不論由產品結構及實際往績來看，USL的投資價值遠比全球成交額最大期油ETF-USO為高，較適合長揸的投資者。但要留意，自從期油價格可以跌至零，甚至是負值後，投資期油的風險已比從前高，投資者切記控制注碼，而且買入前必先了解產品結構，尤其留意轉倉時間表。