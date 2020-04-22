【新股IPO】曠視科技傳考慮「A+H」上市 擬向科創板提交申請

▲ 曠視科技傳正考慮於上海科創板上市，最終或同時在港股、A股上市。

內地人工智能初創曠視科技（Megvii）香港上市屢生波折，《南華早報》最新引述消息人士指，曠視正考慮在上海科創板上市，因政府政策支持以及投資者偏好。曠視在港交所的上市申請今年2月已失效，早前公司回應指正更新材料，上市計劃正常推進。

消息人士表示，曠視2月香港上市申請失效後，開始探討在上海科創板上市，自從被美國納入「黑名單」，隨後業績再受疫情衝擊，曠視對其融資選擇持開放態度。

早前外電報道，由於受美國制裁，曠視去年下半年收入增長大幅放緩至2.7%，相較之下上半年錄逾2倍增長，全年也沒有達到29億元人民幣的銷售目標。

【新股IPO】曠視科技傳因美國制裁 去年營收遠未達標

另有內地媒體報道指，曠視最終或以「A+H」形式同時登錄A股市場和港股市場。

曠視去年因涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族人權，遭美國列入「實體清單」，公司否認，不過有指曠視在通過港交所 （00388） 聆訊前曾被港交所要求回答更多遭美國納入實體清單的問題。阿里巴巴 （09988） 、螞蟻金服、聯想集團 （00992） 均為曠視投資者。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：

【新股IPO】曠視科技上市申請失效 曠視：正補充資料 上市正常推進

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷