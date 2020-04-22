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【美股戰報】VIX還欠一個頂　美股最後逃生門已開？

環球政經 22:00 2020/04/22

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油價似有回穩跡象，美股開市造好，道指開市升1.9%，標普升2%，納指則漲2.1%，包括埃克森美乎、西方石油、雪佛龍在內的一眾油價，股價升2.4%至5%不等，但今日的升市是不是美股最後逃生門？美國銀行股票衍生工具研究主管Benjamin Bowler周二（21日）發表報告指，當前的熊市反彈與2008年相似，他認為反彈幅度有限，之後標普500指數或有機會展開新跌勢。

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他在報告中指，自VIX指數在3月16日觸及高點後，標指至今升了15%，如果走勢複製2008至2009的熊市反彈走勢，指數或有機會下跌。參考2008年的金融海嘯，當時VIX指數於10月27日觸及80.06的高位後回落，標普500指數隨即彈升18.47%，及後在11月起展開一輪新跌勢，直至2019年的3月才見底，期間跌幅為32.05%，而VIX指數也在跌勢最急時的11月20日再次觸及80.86的高位。

如果今次的熊市與2008年相若，VIX指數似乎還欠一個頂，這意味股市有機會迎來新一輪急跌。再者，除了2008年的跌市外，參考2002年、1998年的跌市，美股VIX指數也會於觸及高位後的一個月內再次觸頂，所以別以為現在VIX指數回落至40左右水平便可一勞永逸，況且與過去十年比較，現水平的VIX指數已算是高波幅。至於跌幅可以有多大？如果參考2008年的例子，標普或有機會在未來４個月下跌四成至2000點附近！

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當然，市場不會出現完全相同的股市走勢，況且2008年的金融系統正面對崩潰的可能，情況比現在更加危險，只是從基本面來看，美股再次下跌絕非不可能，尤其周一(19日)油價歷史性跌至負值後，6月期油的價格大斬四成至12至14元水平，與負值的距離愈來愈近。早前便有分析指，如果油價明年底仍然只有10美元水平，美國有1,100油企面臨破產，屆時便有機會引發新一輪債務危機。雖然如此低的油價水平或不會維持到下年，但各大行也不看好6月期油走勢，其中ING昨日便發表報告指，看不到石油需求會在短時間內增加，而且期油ETF在下月中的轉倉效應，更會加大對期油價格的沽壓，雙重打擊下，下月期油價格未敢樂觀，屆時油市的波動或會再次影響股市。

 

基金 ETF 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 指數 標準普爾500指數 美元 美國 見底

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