中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量

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【二戰勝利】疫情下慶祝歐洲戰場勝利 75年來首次
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，確診人數邁向400萬，死亡人數也逼近30萬。新冠肺炎疫情在歐美尤其嚴重；美國疫情確診和死亡人數，更是遠超任何一國。疫情規模大小，間接反映各國政府管治能力高低，疫情統計數字不經意間也成為敏感話題，變成各國意識形態競爭和輿論角力場。究竟各國疫情應該如何比較才客觀？那個國家死亡率最高？
|各國新冠肺炎疫情統計
|國家
|人口
|確診人數
|死亡人數
|每100萬人死亡人數
|美國
|3.3100億
|125.70萬
|75,670
|229
|英國
|6,789萬
|20.80萬
|30,689
|452
|法國
|6,527萬
|17.49萬
|25,990
|398
|德國
|8,378萬
|16.94萬
|7,392
|88
|意大利
|6,046萬
|21.59萬
|29,958
|496
|西班牙
|4,675萬
|21.14萬
|26,070
|558
|俄羅斯
|1.4593億
|17.72萬
|1,625
|11
|中國
|14.3932億
|8.40萬
|4,637
|3.2
|南韓
|5,127萬
|1.08萬
|256
|5.0
|日本
|1.2648億
|1.55萬
|577
|4.6
|截至5月8日
|疫情數據：約翰霍普金斯大學
人口數據：Worldometers
美國疫情規模驚人，確診人數超過125萬，死亡人數逾7.5萬，不但是全球最高，也相信難有其他國家能夠超越。
不過，若直接將美國疫情數字與歐洲國家比較，以統計角度看來並不公平。
美國人口多達3.3億，比西歐5個人口最多國家，德國、英國、法國、意大利、西班牙加起來都要多。
因此單純比較各國確診和死亡人數絕對值，其實意義不大。硬要比的話，德國、英國、法國、意大利、西班牙的合共死亡人數，現時超過12萬，比美國7.5萬多出一大截。
相對客觀的計算方法，是統計每100萬人口的死亡人數。
如此的話，西班牙（558）、意大利（496）、英國（452）、法國（398）都遠比美國（229）遜色，西歐5大國只有德國（88）可以自誇做得好。
不過，疫情確診和死亡統計，本身也未必充分反映現實，使得要比較各國數字更難。新冠病毒來得突然，打得各國措手不及，控制疫情已是焦頭爛額，遑論統一協調疫情數據統計標準，導致統計數字充滿矛盾。
以美國疫情重災區紐約市為例，州政府公佈數字與市政府其實常常都有出入，雙方所用標準顯然不同。同一國家之內尚且如此，不同國家算法也就更容易出現差天共地的分野。
缺乏標準下，怎樣才算是死於新冠肺炎，亦可以「各處鄉村各處例」。如法國的統計會涵蓋會死於療養院的患者；一海之隔的英國，則只計算在醫院身故的患者。
再看死亡率，同樣相當多樣化。意大利的死亡率較德國高10倍；以色列則極低，僅0.35%。同一種病毒，在不同地方的死亡率差異如此之大，根本不合理。
問題關鍵在於，不同國家做病毒測試積極程度有天淵之別。例如德國十分進取，英國則相對被動，病重得要入院才做測試。勤做測試，確診人數自然相對多，同時因及時治療，死亡人數也較少，拉低死亡率。
此外，有政府計法是直接將死亡人數除確診人數，部分則採用其他方法推算估計，何者較正確較好，暫時難以下定論。
說實在，當疫情發展到這種地步，往往不再是純粹的醫療衛生問題，本應是毋庸爭議的客觀事實，卻因應各地國情不同，生出無窮注釋空間。
被指專制的國家如伊朗，政府對各部門的掌控強有力，數字難免受西方質疑，甚至被認為相對自由的日本，政府亦被指礙於東京奧運的誘因而淡化疫情。
了解疫情的重要性，是毫無置疑。經濟和股市走向，基本上取決於疫情發展，關乎身家性命。想正確判斷各地情況，要看客觀數據，但當數據缺乏統一標準，甚至可以被政客搓圓撳扁，疫情恐怕更難受控。
最後，當然要回答文章開首的問題，答案是比利時。比利時有超過5.1萬人確診，8,415人死亡，死亡率高達16%。為何一個人口只得1100萬的歐洲小國，疫情會這麼嚴重？
這正是比利時重視科學的證明。比利時醫療部門連未經病毒檢測、只懷疑死於新冠肺炎的個案都列入名單中，做法甚至一度令政府也感到不滿，憂慮成為鄰國封關的理由。
惟比利時政府抗疫專家Steven Van Gucht直言，與別國比較統計數字沒有任何意義，更重要是以科學精神正確面對病毒，尤其不能低估疫情，以免沒有專業知識的普羅大眾受到誤導，成為無辜受害的一群。
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責任編輯：凌絕頂
撰文 : 凌絕頂
欄名 : 國金札記＋