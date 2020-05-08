中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量

▲ 【新冠肺炎】各國疫情如何比較 死亡統計掀國際較量

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，確診人數邁向400萬，死亡人數也逼近30萬。新冠肺炎疫情在歐美尤其嚴重；美國疫情確診和死亡人數，更是遠超任何一國。疫情規模大小，間接反映各國政府管治能力高低，疫情統計數字不經意間也成為敏感話題，變成各國意識形態競爭和輿論角力場。究竟各國疫情應該如何比較才客觀？那個國家死亡率最高？

美歐疫情相似，沒有誰比誰強

缺統一標準，各地疫情難比較

政治安全第一，客觀數據難求

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各國新冠肺炎疫情統計 國家 人口 確診人數 死亡人數 每100萬人死亡人數 美國 3.3100億 125.70萬 75,670 229 英國 6,789萬 20.80萬 30,689 452 法國 6,527萬 17.49萬 25,990 398 德國 8,378萬 16.94萬 7,392 88 意大利 6,046萬 21.59萬 29,958 496 西班牙 4,675萬 21.14萬 26,070 558 俄羅斯 1.4593億 17.72萬 1,625 11 中國 14.3932億 8.40萬 4,637 3.2 南韓 5,127萬 1.08萬 256 5.0 日本 1.2648億 1.55萬 577 4.6 截至5月8日 疫情數據：約翰霍普金斯大學

人口數據：Worldometers

美國疫情規模驚人，確診人數超過125萬，死亡人數逾7.5萬，不但是全球最高，也相信難有其他國家能夠超越。

不過，若直接將美國疫情數字與歐洲國家比較，以統計角度看來並不公平。

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美國人口多達3.3億，比西歐5個人口最多國家，德國、英國、法國、意大利、西班牙加起來都要多。

因此單純比較各國確診和死亡人數絕對值，其實意義不大。硬要比的話，德國、英國、法國、意大利、西班牙的合共死亡人數，現時超過12萬，比美國7.5萬多出一大截。

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相對客觀的計算方法，是統計每100萬人口的死亡人數。

如此的話，西班牙（558）、意大利（496）、英國（452）、法國（398）都遠比美國（229）遜色，西歐5大國只有德國（88）可以自誇做得好。

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不過，疫情確診和死亡統計，本身也未必充分反映現實，使得要比較各國數字更難。新冠病毒來得突然，打得各國措手不及，控制疫情已是焦頭爛額，遑論統一協調疫情數據統計標準，導致統計數字充滿矛盾。

以美國疫情重災區紐約市為例，州政府公佈數字與市政府其實常常都有出入，雙方所用標準顯然不同。同一國家之內尚且如此，不同國家算法也就更容易出現差天共地的分野。

缺乏標準下，怎樣才算是死於新冠肺炎，亦可以「各處鄉村各處例」。如法國的統計會涵蓋會死於療養院的患者；一海之隔的英國，則只計算在醫院身故的患者。

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再看死亡率，同樣相當多樣化。意大利的死亡率較德國高10倍；以色列則極低，僅0.35%。同一種病毒，在不同地方的死亡率差異如此之大，根本不合理。

問題關鍵在於，不同國家做病毒測試積極程度有天淵之別。例如德國十分進取，英國則相對被動，病重得要入院才做測試。勤做測試，確診人數自然相對多，同時因及時治療，死亡人數也較少，拉低死亡率。

此外，有政府計法是直接將死亡人數除確診人數，部分則採用其他方法推算估計，何者較正確較好，暫時難以下定論。

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說實在，當疫情發展到這種地步，往往不再是純粹的醫療衛生問題，本應是毋庸爭議的客觀事實，卻因應各地國情不同，生出無窮注釋空間。

被指專制的國家如伊朗，政府對各部門的掌控強有力，數字難免受西方質疑，甚至被認為相對自由的日本，政府亦被指礙於東京奧運的誘因而淡化疫情。

了解疫情的重要性，是毫無置疑。經濟和股市走向，基本上取決於疫情發展，關乎身家性命。想正確判斷各地情況，要看客觀數據，但當數據缺乏統一標準，甚至可以被政客搓圓撳扁，疫情恐怕更難受控。

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最後，當然要回答文章開首的問題，答案是比利時。比利時有超過5.1萬人確診，8,415人死亡，死亡率高達16%。為何一個人口只得1100萬的歐洲小國，疫情會這麼嚴重？

這正是比利時重視科學的證明。比利時醫療部門連未經病毒檢測、只懷疑死於新冠肺炎的個案都列入名單中，做法甚至一度令政府也感到不滿，憂慮成為鄰國封關的理由。

惟比利時政府抗疫專家Steven Van Gucht直言，與別國比較統計數字沒有任何意義，更重要是以科學精神正確面對病毒，尤其不能低估疫情，以免沒有專業知識的普羅大眾受到誤導，成為無辜受害的一群。

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責任編輯：凌絕頂