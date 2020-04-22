【美股早市】美原油庫存增1500萬桶 紐約期油升幅收窄 道指漲約400點

油市經歷兩日重大震盪後，紐約6月期油周三反彈超過30%，中斷油企股價的近日頹勢，美股一同反彈，道指最多漲475點。美國原油庫存公布後，道指升幅稍見收窄至400點左右。

美國能源信息局（EIA）公布，原油庫存連續13周增加，上周增加1500萬桶，多於市場預期的1290萬桶，也高於美國石油協會（API）公布的1320萬桶；汽油庫存增加100萬桶，蒸餾油庫存增加790萬桶。

【油價負數】油商搏命覓地儲油 山洞都不放過

【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享）

紐約6月期油最多升33.9%，報15.49美元，在EIA公布後，升幅收窄至約20%，報13.85美元；7月期油曾漲19%，報22.24美元。布蘭特期油也逐步收復17%跌幅，重上20美元水平，最多升14.8%，報22.19美元。

跟隨油價造好，重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）分別彈3.7%和2.9%；美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）曾升1.4%，其後倒跌4.3%。

疫情之下少數贏家 Netflix上季訂戶勁增近1600萬

【美股業績】達美航空5年來首見虧損 稅前蝕6億美元

航空業飽受新冠肺炎打擊，達美航空（Delta Air Lines，美︰DAL）上季稅前虧損6.07億美元，是5年來首見虧損，但經調整後每股虧損51美仙，較市場預期的虧損70美仙為佳，股價升1.5%。

串流影響平台Netflix（美︰NFLX）受惠環球各地的居家令，上季訂戶勁增近1600萬，收入盈利俱佳。股價場外一度造好，但開市倒跌2.8%。

油價回穩，美元稍軟，美匯指數曾跌0.4%，低見99.9；美債價跌息升，10年美債息曾升4點子，報0.6112厘。

美元下跌，加上澳洲3月份零售銷售升幅達到破紀錄的8.2%，澳元和新西蘭元曾升1.1%和0.8%，報63.51美仙和60.04美仙。

美元軟，金價揚，現貨金最多升1.5%，高見1712.06美元。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品