【北水動向】阿里健康遭北水拋售　股價仍升近11％

恒指今日（4月22日）收報23893點，升99點，即約0.4%。值得留意的是，北水繼續湧入港股，全日淨流入27.8億元人民幣，以淨流入金額計，騰訊控股（00700）繼續是北水首選，淨流入3億元，全日收報409.4元，升2.2%。平安好醫生（01833）股價連續7日創新高，繼續獲北水追捧，淨流入2.65億元。此外，醫藥股復星醫藥 （02196） 及中生製藥 （01177）同樣受追捧 ，前者淨流入１.63億元，後者淨流入１.4億元。

港股通淨買入最多股份（4月22日） 排名 股票 淨流入金額（億元） 1 騰訊控股（00700） 3 2 平安好醫生（01833） 2.65 3 復星醫藥（02196） 1.63 4 中生製藥（01177） 1.4 5 中國建材（03323） 0.92

融創中國（01918）、中芯國際（00981）、石藥集團（01093）繼續挨沽，惟中芯國際股價硬淨，全日升1.2%，收報15元。雖然阿里健康（00241）升近11%，收報18.94元，但遭北水拋棄，全日淨流出1.11億元。

港股通淨賣出入最多股份（4月22日） 排名 股票 淨流出金額（億元） 1 融創中國（01918） -2.36 2 中芯國際（00981） -2.26 3 中國銀行（03988） -1.94 4 石藥集團（01093） -1.65 5 阿里健康（00241） -1.11