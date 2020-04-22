【北水動向】阿里健康遭北水拋售　股價仍升近11％

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許正宇愛磚頭 投資樓市有一手
恒指今日（4月22日）收報23893點，升99點，即約0.4%。值得留意的是，北水繼續湧入港股，全日淨流入27.8億元人民幣，以淨流入金額計，騰訊控股（00700）繼續是北水首選，淨流入3億元，全日收報409.4元，升2.2%。平安好醫生（01833）股價連續7日創新高，繼續獲北水追捧，淨流入2.65億元。此外，醫藥股復星醫藥 （02196） 及中生製藥 （01177）同樣受追捧 ，前者淨流入１.63億元，後者淨流入１.4億元。
|港股通淨買入最多股份（4月22日）
|排名
|股票
|淨流入金額（億元）
|1
|騰訊控股（00700）
|3
|2
|平安好醫生（01833）
|2.65
|3
|復星醫藥（02196）
|1.63
|4
|中生製藥（01177）
|1.4
|5
|中國建材（03323）
|0.92
融創中國（01918）、中芯國際（00981）、石藥集團（01093）繼續挨沽，惟中芯國際股價硬淨，全日升1.2%，收報15元。雖然阿里健康（00241）升近11%，收報18.94元，但遭北水拋棄，全日淨流出1.11億元。
|港股通淨賣出入最多股份（4月22日）
|排名
|股票
|淨流出金額（億元）
|1
|融創中國（01918）
|-2.36
|2
|中芯國際（00981）
|-2.26
|3
|中國銀行（03988）
|-1.94
|4
|石藥集團（01093）
|-1.65
|5
|阿里健康（00241）
|-1.11
撰文 : 柳家平