新冠病毒疫情蔓延全球，本港樓價及租金均受衝擊，當中以租金跌幅最明顯，尤其是納米樓市場，開放式單位愈租愈平，對於無樓一族而言算是好消息，但是對於投資者而言則是惡夢，個別納米單位租金回報低至2厘，比豪宅單位更低。

納米樓量成量5年增10倍

納米租盤愈租愈平

租金回報低至2厘

今年首季入伙盤供應最多的要算大埔白石區，海日灣、雲滙、嘉熙3大新盤陸續入伙，涉及逾3400個單位，租盤供應量急增至300個。當中嘉熙租金跌勢最急，3月開始收樓以來，累積租出70個單位，當中有約15個單位月租跌穿1萬元水平，例如6座低層H室，實用面積248平方呎，以月租8900元租出，創白石角月租新低，以業主購入價515萬元計，租金回報僅逾2厘，與九龍站一帶新晉豪宅租金回報相若。

▲ 納米樓供應氾濫租金回報愈來愈低

【入伙盤租務】大埔嘉熙月租8900元 再創白石角新低

納米樓租金續受壓 南津．迎岸月租8,200元

事實上，近數年發展商將貨就價推出大量納米單位，運輸及房屋局文件顯示，2019年落成實用面積少於215平方呎的納米樓有982伙，相較2015年時只有79伙，5年間急增11倍，佔去年整體落成量的7%。

在大批納米樓落成競爭下，租金只會愈爭愈平。以大角咀利奧坊．曉岸（448伙）為例，2017年入伙時，個別單位呎租逾80元，創全區新高。但是同系利奧坊．凱岸（514伙）近日入伙，租盤存量急增，即時拖低區內租金水平。例如利奧坊．曉岸2座低層E室，實用面積203平方呎，2年前月租1.3萬元。近日換租客，業主減租至9500元租出，兩年間跌價27%。

另外，九龍城AVA55一個低層開放式單位，面積166平方呎，剛以8000元租出，創九龍區入伙新盤新低租金紀錄，可見納米樓租金愈搶愈平。

納米樓落成量近千伙 5年增加逾10倍

資料顯示，今年下半年尚有大批新盤入伙，而且大部分提供納米單位，包括屯門弦海最細單位162平方呎起、荃灣映日灣則由217平方呎起，可見納米租盤選擇將愈來愈多，而且愈來愈抵租。不過，投資者則須留意，納米樓租金回報不如想像高。

記者：黎煥成

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