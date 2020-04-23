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【疫市營商】太多人買日用品　各國超市限入場人數

商業 10:00 2020/04/23

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疫情下市民留家抗疫，需要購買大量日常用品，不少國家的超市都擠滿人。為解決超市人多密集，日本東京都擬限制超市進店人數、加拿大最大的超市Loblaws限制店內的客流量，但優待醫護免排隊、澳洲超市Woolworths 提升網購送貨服務、美國超市Costco亦限制消費者入場人數。

【疫市營商】一田超市銷售大升　員工加薪雙位數？

外媒《共同社》報道，受新冠肺炎影響，日本部份地區已進入緊急狀態，避免超市出現人多密集的情況，正在考慮盡快採取減少進店人數等措施，可能包括限制進店人數、劃分時段等

Loblaws超市近日則限制店內的客流量，但優待醫護人員，出示工作證便可免排隊進店購物。疫情期間送貨需求急劇增長，Woolworths超市已增加5,000名送貨員，為消費者送貨上門，應付龐大需求之餘，亦能減少市民於門市聚集。

【疫市營商】一田購物優惠日eShop率先搶　4月29日開鑼

早於本月初，美國超市Costco亦限制入場購買人數，1張會員卡限2人進場，同時調整和縮短營業時間。此外，Costco繼續對部分短缺物資實行限購政策，亦停止為紙巾、樽裝水、消毒紙巾、廚房紙、米和消毒噴劑等產品進行退貨。

【疫市營商】一田購物優惠日　一文看清每日限定商品

責任編輯：朱悅瀅

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