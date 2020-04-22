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【原油寶事件】中行：轉倉或對銷頭寸將按結算價處理

金融經濟 20:40 2020/04/22

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中行回應原油寶事件時表示，已依據約定完成5月合約的到期處理

原油寶事件發酵一日後，中國銀行（03988）正式回應事件。中行表示，當原油寶產品市場價格不是負數時，長倉頭寸不會觸發強制平倉，而已確定轉倉或對銷的頭寸將按結算價為客戶進行到期處理，不再關注正在交易的市場，亦不會強行平倉。

中行指，按協議約定，合約到期時會在合約到期處理日按客戶事先指定的方式，進行轉倉或對銷處理。合約結算價由中行公佈，價格將參考期貨交易所公佈的相應結算價。期貨交易所按照北京時間凌晨2點28分至2點30分的均價計算當日結算價。

中行續指，根據協議及該行提前公告，4月20日為原油寶美國原油5月合約當月的最後交易日，其交易截止時間為北京時間晚上10時。在北京時間4月21日凌晨，WTI原油期貨5月合約價格急劇下挫，下跌最低-40美元附近，而當日結算價為-37.63美元。

為排除當日結算價為負值是由於交易所繫統故障等非正常原因造成錯價的情況，該行向芝加哥商品交易所及市場參與者聯繫求證，因此暫停掛鈎美油合約的原油寶產品交易一天。目前，主要參與者仍將根據交易所規則參考該結算價進行結算。該行已依據事先約定完成5月合約的到期處理。

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