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PRADA撤派末期息股價升2.7% 「應對未來經濟及財務影響」（第二版）

金融經濟 11:54 2020/04/23

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PRADA宣布，撤回早前派發去年末期股息建議。

普拉達（01913，PRADA）周三晚上公佈，鑒於全球經濟形勢於3月18日召開董事會會議後發生重大變化，而且新型冠狀病毒肺炎大流行，以及意大利政府採取的最新封城措施，PRADA宣佈董事會周三決議撤回早前所提有關派發末期息建議。PRADA早前表示，擬派發每股股份0.02歐元。

PRADA今早股價造好，升2.7%，報26.3元，成交859萬7元。有別於滙豐 （00005） 不派息，PRADA公布取消股息，股份尚未除淨。

PRADA表示，董事會評估大流行持續時間及其影響方面仍存在不確定性，撤回派發末期股息是為了支持集團的財務實力，以應對任何未來經濟及財務影響，並保留資源以備經濟復甦時用作投資。

PRADA建議股東大會批准公司去年淨收入2.49億歐元，原用於派息的5117.6萬歐元作公司特別儲備，約1.98億歐元分配予公司保留盈利。

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編輯：陳健婷

香港股票 普拉達（01913） 派息 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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