Switch大量帳戶遭盜用　官方建議開啟雙步驟驗證功能

▲ 《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）遊戲大熱，導致Switch主機產量不足，更有搶購現象發生。不過，最近有用戶反映，信用卡被盜用的情況增加，官方建議玩家設定雙重認證，保障個人帳戶安全。

《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）遊戲大熱，導致Switch主機產量不足，更有搶購現象發生。不過，最近有用戶反映，信用卡被盜用的情況增加，官方建議玩家設定雙重認證，保障個人帳戶安全。

日前，任天堂的玩家於Twitter發文指，個人帳號被第三方用戶嘗試登入，甚至直接被強制登出。另外亦指出，個人帳號的信用卡曾經被盜用，大部分是來自美國以及俄羅斯的玩家。

任天堂在 Twitter 上建議，用戶可設定兩步驗證功能，降低帳號被盜用的風險。玩家只要在官方網站登入後，再點擊「登入與帳號安全」頁面，選擇「變更」兩步驟驗證，再按照指示完成設定。一旦設置後，用戶每次登入帳號時，必須輸入來自「Google Authenticator」應用程式的驗證碼，才能順利登入，大幅降低被第三方登入的風險。

較早前，任天堂曾經向日本玩家發出警告，提醒有關帳號信用卡盜用的案例，同時亦建議用家開啟兩步驗證功能。

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責任編輯：李寶如

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