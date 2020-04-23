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【疫市營商】一田購物優惠日　一文看清每日限定商品

商業 21:24 2020/04/23

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一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行。（一田提供）

疫情持續，消費者更希望買折扣貨。一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，今年因應疫情，將推出特別應變措施以控制人流。一田行政總裁黃思麗表示，擬要求到實體店購買的消費者先於網上登記。詳情有待公布。在疫情下，今各分店的優惠日首次延長至7日，更首設eShop，率先於4月29日至5月10日登場。但實體店及eShop上的的貨品是否有分別，暫未有公布。

購物優惠日　每日限定必搶貸
4月29日
1. 角落小夥伴高針全棉活性印花床品套裝 （單人至加大）
標準價/建議零售價：878元至1,298元
特價：均一價399元（低至31折）（限售300套）

2. TOMMEE TIPPEE電子消毒及烘乾機+PPSU 奶瓶套裝
標準價/建議零售價：1,252元
特價：620元（5折）（限售60套）       

3. NUK濕紙巾（80片裝）（1箱20包）（原箱）
標準價/建議零售價：780元
特價：399元（低至51折）（限售30箱）                         

4. BABY STAR EASI摺合嬰兒紐西蘭松木木床，附2吋海綿床褥
標準價/建議零售價：1,999元
特價：1,490元（75折）（限售30張）

5月2日
1. POM POM PURIN 絲般綿活性印花床品套裝（單人至雙人加大）
標準價/建議零售價：650元至940元
特價：199元至299元（低至31折）（限售900套）

2. POCHACCO 絲般綿活性印花床品套裝 （單人至加大） 
標準價/建議零售價：650至940元
特價：199元至299元（低至31折）（限售900套）

3. SOFINA正離子美白精華套裝
標準價/建議零售價：1,440元
特價：720元（5折）（限售200套）     

4. JURLIQUE 限量版玫瑰保濕花卉水極緻修護套裝
標準價/建議零售價：1,600元
特價：800元（5折）（限售100套）

5月5日
1. DORAEMON （50周年限量版） 舒適毛毯 （單人） 
標準價/建議零售價：576元
特價：149.5元（26折）

2. 蠟筆小新第三代行李箱套裝 （20"+25" / 20"+29"） 
標準價/建議零售價：3,760元/3,960元
特價：899元/999元（低至25折）（限售40套）   

3. DYSON PURE COOL 二合一智能空氣淨化風扇（型號： TP04 ） （鐵藍色）
標準價/建議零售價：5,480元
特價：3,780元（69折）（限售20部）

4. BRUNO單片三文治機 （薰衣草紫式色） 連5款烤盤套裝
標準價/建議零售價：1,158元
特價：888元（77折）（限售5套）（新色登場）

另外，一田提供39元快遞送貨服務（急凍食品不設送貨服務）。只要選擇送貨日期，購物後可在家中等送貨。除送貨服務，亦可揀免費到沙田、大埔、荃灣及北角取貨。自取可選擇由5月16日至5月25日，送貨服務則由5月18日至5月30日。

責任編輯：馬意文

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