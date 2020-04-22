【香港FinTech】8 Securities獲美SoFi收購　看好港用戶對股票投資興趣

▲ SoFi Hong Kong現時團隊為約40人，其高級副總裁（國際）Mathias亦指未來有意增加團隊規模。（林宇翔攝）

美國網上個人理財公司SoFi宣布，收購香港股票交易應用8 Securities，進軍國際市場。SoFi Hong Kong高級副總裁（國際）及8 Securities聯合創辦人Mathias Helleu接受訪問表示，完成收購後，公司的美國背景，相信會讓用戶對平台更有信心，並指公司日後會留意大灣區的發展機會。

他受訪時表示，雖然現時疫情環境下多個行業的情況艱困，但該收購去年起已開始討論，美國SoFi亦對香港金融業的發展前景有信心，因而選擇香港作為首個國際市場據點。他續指，其平台成立8年，現獲美國FinTech獨角獸出手收購，反映香港FinTech發展的成績，為整個FinTech社群打下強心針，「8 Securities可以，其他公司也可以。」

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未來8 Securities將會品牌重塑為SoFi Hong Kong，Mathias表示，平台會繼續主打零交易佣金，同時有意推出新的服務，例如「零星股份（Fractional Share）」投資，「部分美股上市公司，一股的價格頗高，零星股份交易可以較適合投資者入場。」此外，現有的社交交易（Social trading）與AI投資顧問的功能亦會繼續運行，並有意推出新的方案。

▲ 8 Securities將會品牌重塑為SoFi Hong Kong。(圖片來源: SoFi Hong Kong)

去季以來，美股以及港股持續大幅波動，但SoFi Hong Kong副總裁（國際）Mathias Helleu分享，其平台投資者近日的活動很積極，上季的平台交易量就較按季增加4倍。他指出，期內平台的新用戶數目有所增加，市場波動亦令交投趨頻繁，「加上在家工作的關係，可能有更多時間進行交易。」

該平台現用戶中，有8成屬千禧世代，另外今年以來，美股交易佔平台交易量已逾6成。他在訪問中提到，香港市場是有頗大吸引力，因千禧世代有參與投資的比例頗高。他引述貝萊德去年的調查，香港86%千禧世代有投資，遠高於全球平均的54%。

記者:周俊霖

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