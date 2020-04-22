法國要求蘋果解除藍牙限制　以便開發追蹤病毒接觸者App

▲ 新冠肺炎疫情持續，法國政府早於3月份實施封城措施，並計劃於5月11日正式解除，而追踨接觸者的應用程式成為防疫工具之一。目前，法國政府正與蘋果（Apple）商討，要求解除相關的功能限制，以便開發追蹤病毒接觸者軟件。

新冠肺炎疫情持續，法國政府早於3月份實施封城措施，並計劃於5月11日正式解除，而追踨接觸者的應用程式成為防疫工具之一。目前，法國政府正與蘋果（Apple）商討，要求解除相關的功能限制，以便開發追蹤病毒接觸者軟件。

據外媒報道，近日，法國政府敦促蘋果解除藍牙技術限制，以加快開發病毒追蹤軟件速度。為保護用戶私隱，現時Apple禁止藍牙數據傳輸功能，防止應用程式透過藍牙技術追蹤用戶，但這項功能同時限制法國開發的追蹤軟件功能。

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法國政府表示，收集數據後將會傳送到國家衛生服務機構管理的中央服務器，如果用戶曾經與新冠肺炎患者接觸，系統將會向用戶發出警報。法國數位事務部長部長Cedric O表示，目前政府正在要求蘋果解除技術限制，並尋求合適的解決方案。

法國議會決定將於4月28日進一步討論相關的方案，但到目前為止，雙方仍未能就此事取得任何進展。

責任編輯：李寶如

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