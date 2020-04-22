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【世界地球日】科技產品都可循環再用！　MacBook機身竟用iPhone剩餘物料？

科技 19:46 2020/04/22

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科技巨頭蘋果自2008年起，就積極推動相關文化，在iPhone、MacBook、iPad Pro等產品設計上，使用循環再造和再生物料。

環保是近年熱門話題之一，每年4月22日更被列為「世界地球日」。而我們日常生活中經常使用的科技產品中，又有哪些採用環保物料？

>>>【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？

>>>AirPods Pro 耳機可替換耳塞　官網正式上架

科技巨頭蘋果（Apple）自2008年起，就積極推動相關文化，在iPhone、MacBook、iPad Pro等產品設計上，使用循環再造和再生物料。例如蘋果裝置均會使用循環再造的錫，主要用在iPhone主機板的焊接工序，據蘋果資料顯示，2019年已減少開採接近2.9萬公噸錫礦。

在製造的MacBook Air及Mac mini機身時，蘋果亦會採用從iPhone用剩回收得來的鋁金屬碎屑材料，從而將物料再生。（蘋果官網截圖）

此外，在製造的MacBook Air及Mac mini機身時，蘋果亦會採用從iPhone用剩回收得來的鋁金屬碎屑材料，從而將物料再生。

Apple產品包裝中所有樹木纖維均來自循環再造或再生資源。（蘋果官網截圖）

值得一提的是，蘋果更因需要回收多種其他回收商沒法取得的iPhone物料，例如鎢和稀土元素，特意研發拆解組件機械人Daisy，快速挑選合適的材料。

蘋果因需要回收多種其他回收商沒法取得的iPhone物料，例如鎢和稀土元素，特意研發拆解組件機械人Daisy，快速挑選合適的材料。（蘋果官網截圖）

>>>新款AirPods傳採用入耳式設計　無降噪功能

責任編輯：曾曉汶

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