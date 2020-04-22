聯交所列鼎益豐五大罪狀 譴責前非執董行為「尤其不當」

▲ 鼎益豐被聯交所炮轟違規情況嚴重。圖為董事會主席隋廣義

有「道士股」之稱的鼎益豐 （00612） 的多名前高層被聯交所發信譴責或批評。聯交所列舉鼎益豐五項違規事項，形容事件中的違規情況嚴重，其中前非執行董事姚緣的行為「尤其不當」，令人對其作為董事的適合性及誠信存疑。鼎益豐今日收報3.42元，升0.9%。

第一：批准姚志祥及石敏強出任董事

姚緣介紹前非執行董事姚志祥及前非執行董事石敏強加入鼎益豐董事會，而姚志祥是姚緣的親兄弟，石敏強則是姚緣配偶的親屬。聯交所指，鼎益豐執行董事及行政總裁陸侃民及執行董事張曦在手頭資料不足以考慮是否批准上述委任，以及獨立非執董事亦表明對此有疑慮時，最終仍批准通過委任姚志祥及石敏強為董事。聯交所批評，有關委任程序明顯未經適當考慮，亦不透明。

第二：董事提供資料有誤

姚緣、姚志祥及石敏強於獲委任為董事時提供的聲稱確認明顯不準確及具誤導成分，反映三人明顯未有履行董事以應有技能、謹慎及盡責行事的責任。

第三：涉嫌挪用公款

在替換匯票期間，姚緣涉嫌挪用公款；期間陸侃民及張曦僅按姚緣空泛的陳述就批准替換匯票，事前沒有作出任何諮詢。最終鼎益豐於2015年度業績要全數減去購入3,000萬元匯票的成本，導致公司虧損2,400萬元人民幣。

第四：延遲刊發2015年度業績及2015年報

儘管鼎益豐可能正就涉嫌挪用公款一事進行調查，令2015年度業績及2015年報延遲刊發，但核數師於完成2015財政年度審計前要求檢閱調查報告並非不合理。最終2015年度業績及2015年報遲了14至15個星期才刊發。

第五：未有配合上市科的調查工作

姚緣、姚志祥，及石敏強於2016年7月20日被罷免董事職務。聯交所上市科於2017年3月按最後記錄的地址分別向三人發信查詢；及後上市科亦再去信三人跟進有關事宜，但一直沒有收到任何回覆，違反《董事的聲明及承諾》。

去年3月初，鼎益豐因涉嫌市場操控活動，被證監勒令停牌至逾10個月，並於今年1月決定展開法律程序，同時決定撤銷對中國鼎益豐暫停交易的指示，該股於1月23日起復牌。

相關文章：

【道士股】中國鼎益豐復牌升逾23% 折讓11%配售6636.8萬股

【道士股】鼎益豐折讓12%配股集資1.81億 開市前短暫停牌

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品