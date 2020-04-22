  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國研白海豚入藥？官方機構將白海豚列藥用研究　曝光後刪文

環球政經 18:59 2020/04/22

分享：

根據《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，中華白海豚被列為「易危」品種，亦被中國列為為國家一級保護動物。惟據內地傳媒報道，中國國家自然科學基金委員會日前發布文件，將白海豚列入「藥用研究」。消息曝光後，有關內容被刪除。

據內地傳媒「封面新聞」報道，近日有網站發布文章，指委員會最近發布的文件，將白海豚列為藥用動物，並希望展開藥用研究。「封面新聞」記者登錄官網查詢發現，白海豚確有被寫入「藥用研究」，之後致電國家自然科學基金委員會求證，對方回應會向領導報告，及後該文件有關白海豚作藥用研究的內容已被刪除。

接世界自然基金會的資料顯示，中華白海豚分佈在印度洋及西太平洋沿岸水域。在中國內地有4個族群，分佈於珠江河口、廈門、北部灣及雷州灣。最大的群種聚居於珠江河口，包括香港及澳門，但在香港棲息的中華白海豚只剩下47條。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

相關文章

【港股追蹤】【航空業寒冬】國泰3月載客量按年大跌九成　4月其中一日載客量僅剩300人
2020/04/16
【港股追蹤】【航空業寒冬】國泰3月載客量按年大跌九成　4月其中一日載客量僅剩300人
【Switch狂熱】輪到香港區！　任天堂兌換券買邊2款遊戲可慳419元？
2020/04/16
【Switch狂熱】輪到香港區！　任天堂兌換券買邊2款遊戲可慳419元？
【精明消費】Day Day Cook創辦人朱嘉盈　烹飪達人網購食品3大要點
2020/02/14
【精明消費】Day Day Cook創辦人朱嘉盈　烹飪達人網購食品3大要點
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
2020/04/21
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
香港 海豚 瀕危物種

下一篇文章

【iMoney基金投資】全球最大原油ETF變封閉式基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【魔笛吹奏】現金流高於3間同業總和　大摩話呢隻收息股可抗衰退
【魔笛吹奏】現金流高於3間同業總和　大摩話呢隻收息股可抗衰退
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【iMoney基金投資】油價大跌3175或跌至零　提早轉入9月期油避險
【iMoney基金投資】油價大跌3175或跌至零　提早轉入9月期油避險