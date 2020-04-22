中國研白海豚入藥？官方機構將白海豚列藥用研究　曝光後刪文

根據《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，中華白海豚被列為「易危」品種，亦被中國列為為國家一級保護動物。惟據內地傳媒報道，中國國家自然科學基金委員會日前發布文件，將白海豚列入「藥用研究」。消息曝光後，有關內容被刪除。

據內地傳媒「封面新聞」報道，近日有網站發布文章，指委員會最近發布的文件，將白海豚列為藥用動物，並希望展開藥用研究。「封面新聞」記者登錄官網查詢發現，白海豚確有被寫入「藥用研究」，之後致電國家自然科學基金委員會求證，對方回應會向領導報告，及後該文件有關白海豚作藥用研究的內容已被刪除。

接世界自然基金會的資料顯示，中華白海豚分佈在印度洋及西太平洋沿岸水域。在中國內地有4個族群，分佈於珠江河口、廈門、北部灣及雷州灣。最大的群種聚居於珠江河口，包括香港及澳門，但在香港棲息的中華白海豚只剩下47條。

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