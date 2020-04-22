  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】疫情影響航空業　卡塔爾航空3大策略自救

商業 18:50 2020/04/22

分享：

卡塔爾航空現時主力接載各地滯留乘客歸國、利用「客改貨」航班滿足貨運需求、中層或以上員工的部分基本月薪自4月起延期發放3個月。（法新社資料圖片）

疫情下各國封關限制旅遊，航空業大受打擊，航空公司如何自救？卡塔爾航空現時主力接載各地滯留乘客歸國、利用「客改貨」航班滿足貨運需求、中層或以上員工的部分基本月薪自4月起延期發放3個月。

【疫市營商】卡塔爾航空修訂政策　乘客可退改機票

為應付各地滯留乘客的歸國需求，卡塔爾航空執行了臨時航班飛往布里斯本、基督城、多倫多等數個全新航點，繼續每日營運約60班飛往40多個目的地的定期航班，並與全球各國領使館機構密切合作，安排包機接載滯留海外的公民。

【航空告急】航空業冰河時期　IATA：業內2500萬職位面臨風險

為繼續滿足貨運需求，卡塔爾航空貨運將繼續執行大批貨運航班，每日貨運航班量近100架，還利用「客改貨」航班，為中國、歐洲、印度、中東等市場提供額外貨運力，亦協助輸送應急醫療設備及救援物資。

【全球大流行】日本航空料首3個月蝕14億　8年來首次虧損

此外，卡塔爾航空近期推出了「Solidarity Programme」項目，常駐多哈的中層或以上員工，50%的基本月薪自2020年4月起暫緩發放3個月，以降低或延遲非必要的經營成本。集團將持續評估經濟情況，適時調整相關成本削減政策。

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【疫市營商】卡塔爾航空修訂政策　乘客可退改機票
2020/03/25
【疫市營商】卡塔爾航空修訂政策　乘客可退改機票
【航空告急】航空業冰河時期　IATA：業內2500萬職位面臨風險
2020/04/08
【航空告急】航空業冰河時期　IATA：業內2500萬職位面臨風險
【全球大流行】日本航空料首3個月蝕14億　8年來首次虧損
2020/04/18
【全球大流行】日本航空料首3個月蝕14億　8年來首次虧損
【新冠肺炎】維珍澳洲航空熬不住？　8千員工被放假
2020/03/25
【新冠肺炎】維珍澳洲航空熬不住？　8千員工被放假
疫情 卡塔爾航空 航空業 航空

下一篇文章

【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元　工友7,500元
【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元　工友7,500元
【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
9成非住宅用戶獲75%電費補貼　100萬家庭享「零」電費
9成非住宅用戶獲75%電費補貼　100萬家庭享「零」電費
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤