【疫市營商】疫情影響航空業　卡塔爾航空3大策略自救

▲ 卡塔爾航空現時主力接載各地滯留乘客歸國、利用「客改貨」航班滿足貨運需求、中層或以上員工的部分基本月薪自4月起延期發放3個月。（法新社資料圖片）

疫情下各國封關限制旅遊，航空業大受打擊，航空公司如何自救？卡塔爾航空現時主力接載各地滯留乘客歸國、利用「客改貨」航班滿足貨運需求、中層或以上員工的部分基本月薪自4月起延期發放3個月。

【疫市營商】卡塔爾航空修訂政策 乘客可退改機票

為應付各地滯留乘客的歸國需求，卡塔爾航空執行了臨時航班飛往布里斯本、基督城、多倫多等數個全新航點，繼續每日營運約60班飛往40多個目的地的定期航班，並與全球各國領使館機構密切合作，安排包機接載滯留海外的公民。

【航空告急】航空業冰河時期 IATA：業內2500萬職位面臨風險

為繼續滿足貨運需求，卡塔爾航空貨運將繼續執行大批貨運航班，每日貨運航班量近100架，還利用「客改貨」航班，為中國、歐洲、印度、中東等市場提供額外貨運力，亦協助輸送應急醫療設備及救援物資。

【全球大流行】日本航空料首3個月蝕14億 8年來首次虧損

此外，卡塔爾航空近期推出了「Solidarity Programme」項目，常駐多哈的中層或以上員工，50%的基本月薪自2020年4月起暫緩發放3個月，以降低或延遲非必要的經營成本。集團將持續評估經濟情況，適時調整相關成本削減政策。

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l