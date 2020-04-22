【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本

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新冠肺炎爆發以來，口罩成為日常生活必備物品，日本口罩更是被搶購一空。日本政府支援日企把生產鏈重新轉移回國，減輕生產鏈對中國的依賴。口罩生產商Iris Ohyama亦決定把不織布的生產地重新遷移至日本。
據路透社報道，Iris Ohyama將會繼續在中國的兩所工廠生產口罩，但口罩原材料之一的不織布，則會移至日本生產。因口罩需求持續增加，近期不織布在中國市場的價格不斷上漲。Iris Ohyama指，集團正評估生產鏈對中國的依賴。
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受惠於158億撤回日本方案
今個月初，日本首相安倍晉三宣布緊急狀態，並推出規模高達108.2萬億日元（約7.78萬億港元）的經濟刺激方案。當中有2200億日元（約158.3億港元）用於協助在中國的日企把生產線撤回日本，而剩下235億日元（約16.9億港元）協助將生產線轉到東南亞國家的日本公司。
報道指出，Iris Ohyama亦是當中的受惠企業之一。該企業指出，該刺激方案使其位於宮城縣的口罩廠房提升產能，由每月6000萬個升至1.5億個。
責任編輯：葉泳珊
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