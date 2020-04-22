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【油價負數】油商搏命覓地儲油 山洞都不放過

環球社會熱點 18:25 2020/04/22

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油價低見負數，油商、煉油廠等紛紛見縫插針式覓地儲油，連山洞都不放過。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國實施禁飛、封城令，燃料需求下跌30%，市場供過於求，重創油價。其中5月的紐約期油，在結算日（21日）前一天周一（20日）低見每桶負40.32美元，為史上首次。趁著油價低殘，短期無力反彈，油商、煉油廠等紛紛見縫插針式覓地儲油。

海上儲存空間價格日益見長。路透社報道，現時液貨船（Tanker vessels）最少載有1500萬桶柴油，由歐洲開往紐約地區停泊，料這種「漂浮的儲油點」已容納1.3億桶原有。

【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享）

【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

隨理想儲存點如紐約港（New York Harbor）和侯斯頓港口等深水港（New York Harbor and Houston）空間已滿；靈活的油商，就要另覓新點，包括美國東北部的載貨的列車（railcars）、未用過的運輸管道等；在歐洲，西北部煉油廠和儲油點的空間早已所剩無幾，連瑞典等北歐國家的鹽穴都被訂滿。

CNBC報道，專家估計當儲油缸漸滿，油商會關閉油井減產，惟關閉油井所造成的破壞，修復重開成本極高，長遠會威脅日後產量。

【油價負數】啤酒汽水恐缺貨 都與油價暴跌有關

石油需求今年料急挫930萬桶 史上最大跌幅

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