  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 20:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

基滙資本掌舵人吳繼泰：今年絕對是買入項目的好時機

股樓投資 19:52 2020/04/22

分享：

逆市下基滙資本的酒店業務遭到打擊，幸好公司早已未雨綢繆，深明分散風險的道理，公司手持的29個香港民生商場項目，佔總資產約20%，為公司在疫市中提供穩定的租金收入。房地產私募基金基滙資本總裁及執行合夥人吳繼泰稱︰「現時主力做旅客生意的零售商戶已經『死晒』，反觀民生商場所受的影響相對較少，當中超市、街市的生意較穩陣，由於多了人要在家吃飯，生意有所提升。現時的情況下，更證明到當時我們購入民生商場的策略是對的，也證實了無論是去年的社會運動、或是今次的新冠肺炎也好，民生項目可算是影響相對最少的，我們當初購入的原因，也是為了分散風險。」

內地特賣場成逆市奇萉

除本港的民生商場項目外，基滙資本於內地投資不少物流相關項目，其中佔公司資產約10%的物流項目，生意在逆情下反而更旺，他指出︰「疫情下市場對電子商貿的需求增加，也帶動了對物流倉的需求，生意更好，現時我們在內地大城市的物流倉出租率已達100%，較以往的逾90%的出租率，再進一步提升。」

與此同時，基滙資本在內地的Outlet（即名牌折扣店）也成逆市奇萉。目前基滙資本於內地持有5個Outlet項目，分別位於武清、上海浦東、廣州、武漢及成都，現時在重慶的項目在興建中，公司未來也會繼續發展相關項目。吳繼泰說，內地對Outlet的需求很大，早前內地的商場因為肺炎疫情全部關上，公司旗下的Outlet也同樣要暫停營業，但最近重新營業後，生意就非常好。「其實很多正價店在疫情下有很多貨尾，因此折扣店的貨源大增，生意也明顯增加。同時在疫情爆發後，經濟一定會轉差，人們對折扣貨品的需求就更大，對我們更有利。」

他續指，基滙資本當初投資Outlet項目的原因，是觀察過去20多年的數據，無論是美國、歐洲國家也好，每當經濟向下，市場對折扣店的需求反而更高。「經濟好時，旅客走到全世界，到了Outlet會購物。經濟不好時，當地居民減少外遊，對Outlet也有一定需求。」

料內地科技業受惠復甦

觀察基滙資本的往績，公司一向擅於在逆市捕捉入市良機，去年更橫掃由PERE（Private Equity Real Estate）頒發的2019年PERE「年度亞洲最佳零售物業投資者」、「年度亞洲最佳辦公物業投資者」及「年度亞洲最佳住宅物業投資者」3項殊榮，足見其投資甚具眼光。吳繼泰坦言，今年絕對是買入項目的好時機，「不止是香港，很多地方也是好時機，如歐美住宅、商業項目，亞洲方面，始終中國是最大市場，一定會睇。」另外，他也看好越南、日本及新加坡的房地產市場。

中國市場方面，他看好數據中心及Outlet行業的前景，主要由於中國去年經歷貿易戰，現在又經歷肺炎，促使中央花更多力度去谷內銷市場，對Outlet的生意也有利，同時也有更多資源投放在科技行業，對電子商貿及人工智能、5G、網上遊戲等行業一定會受惠，帶動對數據中心的需求。

本文節錄於650期《iMoney Wealth》公司專訪。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

相關文章

【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
今日
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【趣話財經】油市最後好友　期油產品中行唔平倉變爆倉
今日
【趣話財經】油市最後好友　期油產品中行唔平倉變爆倉
升勢未停過　物管股齊創新高
今日
升勢未停過　物管股齊創新高
「美股隊長」吳瑞麟4大分段吸納原因
今日
「美股隊長」吳瑞麟4大分段吸納原因
許正宇愛磚頭　投資樓市有一手
今日
許正宇愛磚頭　投資樓市有一手
肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Outlet 5G 經濟 人工智能 中國市場 電子商貿 貿易戰

上一篇文章

「美股隊長」吳瑞麟4大分段吸納原因

下一篇文章

【高瞻遠矚】橋水達里奧：人們應對疫情將過去感興奮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iMoney基金投資】油價大跌3175或跌至零　提早轉入9月期油避險
【iMoney基金投資】油價大跌3175或跌至零　提早轉入9月期油避險
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％
油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
【上車筍盤】利寶大廈300萬出貨　年底前恐穿三球
【上車筍盤】利寶大廈300萬出貨　年底前恐穿三球
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）