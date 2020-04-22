基滙資本掌舵人吳繼泰：今年絕對是買入項目的好時機

逆市下基滙資本的酒店業務遭到打擊，幸好公司早已未雨綢繆，深明分散風險的道理，公司手持的29個香港民生商場項目，佔總資產約20%，為公司在疫市中提供穩定的租金收入。房地產私募基金基滙資本總裁及執行合夥人吳繼泰稱︰「現時主力做旅客生意的零售商戶已經『死晒』，反觀民生商場所受的影響相對較少，當中超市、街市的生意較穩陣，由於多了人要在家吃飯，生意有所提升。現時的情況下，更證明到當時我們購入民生商場的策略是對的，也證實了無論是去年的社會運動、或是今次的新冠肺炎也好，民生項目可算是影響相對最少的，我們當初購入的原因，也是為了分散風險。」

內地特賣場成逆市奇萉

除本港的民生商場項目外，基滙資本於內地投資不少物流相關項目，其中佔公司資產約10%的物流項目，生意在逆情下反而更旺，他指出︰「疫情下市場對電子商貿的需求增加，也帶動了對物流倉的需求，生意更好，現時我們在內地大城市的物流倉出租率已達100%，較以往的逾90%的出租率，再進一步提升。」

與此同時，基滙資本在內地的Outlet（即名牌折扣店）也成逆市奇萉。目前基滙資本於內地持有5個Outlet項目，分別位於武清、上海浦東、廣州、武漢及成都，現時在重慶的項目在興建中，公司未來也會繼續發展相關項目。吳繼泰說，內地對Outlet的需求很大，早前內地的商場因為肺炎疫情全部關上，公司旗下的Outlet也同樣要暫停營業，但最近重新營業後，生意就非常好。「其實很多正價店在疫情下有很多貨尾，因此折扣店的貨源大增，生意也明顯增加。同時在疫情爆發後，經濟一定會轉差，人們對折扣貨品的需求就更大，對我們更有利。」

他續指，基滙資本當初投資Outlet項目的原因，是觀察過去20多年的數據，無論是美國、歐洲國家也好，每當經濟向下，市場對折扣店的需求反而更高。「經濟好時，旅客走到全世界，到了Outlet會購物。經濟不好時，當地居民減少外遊，對Outlet也有一定需求。」

料內地科技業受惠復甦

觀察基滙資本的往績，公司一向擅於在逆市捕捉入市良機，去年更橫掃由PERE（Private Equity Real Estate）頒發的2019年PERE「年度亞洲最佳零售物業投資者」、「年度亞洲最佳辦公物業投資者」及「年度亞洲最佳住宅物業投資者」3項殊榮，足見其投資甚具眼光。吳繼泰坦言，今年絕對是買入項目的好時機，「不止是香港，很多地方也是好時機，如歐美住宅、商業項目，亞洲方面，始終中國是最大市場，一定會睇。」另外，他也看好越南、日本及新加坡的房地產市場。

中國市場方面，他看好數據中心及Outlet行業的前景，主要由於中國去年經歷貿易戰，現在又經歷肺炎，促使中央花更多力度去谷內銷市場，對Outlet的生意也有利，同時也有更多資源投放在科技行業，對電子商貿及人工智能、5G、網上遊戲等行業一定會受惠，帶動對數據中心的需求。

本文節錄於650期《iMoney Wealth》公司專訪。

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