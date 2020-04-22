許正宇愛磚頭　投資樓市有一手

財金官員有人事變動，金發局行政總監許正宇將接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長。值得留意的是，許正宇與妻子陳妍妮善於買樓投資，目前持有跑馬地嘉崙臺、樂陶苑、半山地利根德閣，合共3個豪宅物業，市值達1.8億元。

據資料顯示，許正宇與其妻子於2010年及2011年，先後以4,100萬及1,700萬元，購入大坑嘉崙臺及跑馬地樂陶苑，合共2個單位。陳妍妮去年將上述兩個單位業權轉讓予許正宇，成功回復首置身分，並於同年以8,600萬元，購入中半山地利根德閣3座高層D室，節省925萬元的印花稅。

四年買賣兩物業 勁賺逾800萬

事實上，許正宇夫婦善於買樓投資，舉例說，兩人於2006年，以828萬元購入西灣河逸濤灣一個單位，持有四年後易手，帳面獲利442萬元。及至2008年，兩人購入跑馬地禮頓山一個單位，兩年後轉售，賺380萬元。換言之，兩人於四年間，單靠買賣兩物業，賺逾800萬元。

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