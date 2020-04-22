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網民自建匿名留言版　全球網友隨機留言互相打氣

科技 18:04 2020/04/22

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有網民留言「隔離讓你變得瘋狂」、「我累了！厭倦了無休止的工作」等齊齊放負，你又有咩想講？

全球飽受新冠肺炎疫情影響，在家隔離無聊透頂，長時間更可能引起負面情緒。Twitter用戶「FemmeAndroid」近日建立一個網站，猶如匿名留言版般，容許網友提交信件，並隨機抽看其他人留下的信件內容，以拉近社交距離。而且有一個意想不到的特色，如果24小時內沒有人發帖的話，網站將自動永久刪除。

不少網民留言，大呼在家隔離生活非常苦悶，而每個信件上都會列出網站自焚的倒數時間。

網絡上充斥無數殭屍網站，例如用家早已棄用的論壇，但由FemmeAndroid所創立的This Website Will Self-Destruct網站就不會永久長存了，頁面上顯示倒數計時器，不斷從86,400秒開始倒數，一旦數至「0」，網站及數據庫便會自毀。

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不過，網友只要持續在網站提交信件，就可以令網站繼續經營下去；而且這些信訊將被匿名儲存在一個數據庫中，訪客可隨意抽看，成為了解別人生活的一個小窗口。例如有網民留言「隔離讓你變得瘋狂」、「我現在不想做天文學作業，但不斷拖延時間是不好的」、「我累了！厭倦了無休止的工作」等齊齊放負，亦有埃塞俄比亞網民發表追求民主自由的政治宣言。

有埃塞俄比亞網民發表追求民主自由的政治想法，期望大家平等生活，不受任何性別、宗教或文化歧視。

如果在家感到心情低落，網站又提供一些官方正式的心理諮詢服務，如美國精神健康聯盟、歐洲心理健康組織Mental Health Europe等熱線。

如果感到心情差勁，可依網站提供的心理諮詢熱線，尋求協助。

責任編輯：姚慧儀

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