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【原油寶】中美券商齊損手　中行原油寶客戶傳蝕300億人幣 IB確認輸近7億元

金融經濟 17:58 2020/04/22

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內地傳媒報道，中行原油寶產品恐因油價跌至負數而累投資者損手逾300億元人幣。

原油價格崩盤，紐約期油曾見負數，拖累中美投資界出現巨虧。內地多個傳媒報道，中行 （03988） 原油寶產品恐因油價跌至負數，而累投資者損手逾300億元人幣。另外，美國券商盈透證券（Interactive Brokers）亦因負油價，錄得8800萬美元損失。本報曾就事件向中行查詢，中行表示稍後會有正式回應。

原油寶產品客戶蝕凸

報道指，中國銀行原油寶掛鈎WTI原油期貨產品，選擇了在最後時刻進行換月交割，遇到重大流動性問題。根據中國銀行的公告顯示，結算價格定在-37.63美元或-266.12人民幣結算。這意味著中國銀行將投資者的倉位拿到了美市最後收盤。有投資者指出，該產品設計規則或存在重大缺陷。反觀，工商銀行 （01398） ，建設銀行 （00939） 的原油投資產品，於本月14日、15日基本完成轉倉，當時平倉價格約在每桶20美元。 。

按一般理解，投資者最多只是虧掉本金，但目前狀況是投資者不單虧掉本金，還可能倒欠銀行200%的本金。有內媒估計，投資者損失高達315億人民幣。

IB確認8800萬美元撥備損失

另外，美資券商盈透證券（IB）表示，數名客戶持有紐約期油及歐洲ICE期貨長倉，負油價使其損失超過賬戶淨資產值。該行代表客戶遵守孖展結算要求，最終確認8800萬美元（約6.8億港元）的撥備損失。

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編輯：吳敏芳

石油 期貨 投資產品 轉倉 中國 美國
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