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員工分享「蝙蝠炒飯」T 恤被批辱華　lululemon即致歉及割席

商業 18:00 2020/04/22

分享：

lululemon的藝術總監Trevor Fleming在自己Instagram上發布一款名為「Bat Fried Rice」（蝙蝠炒飯）的長袖T恤設計，而遭到批評辱華。

加拿大服裝品牌lululemon涉捲入辱華風波。據外媒報道，該品牌的藝術總監Trevor Fleming在私人Instagram上分享一款名為「Bat Fried Rice」（蝙蝠炒飯）的長袖T恤設計，而遭到批評辱華，lululemon其後發聲明致歉及割席。

武漢肺炎恐慌害美越南裔網紅 網民歧視叫「勿食蝙蝠」

該款T恤是由美國藝術家Jess Sluder設計，T恤正面印有一隻長著蝙蝠翅膀的筷子，而背面則印有一個附有蝙蝠翅膀，並寫上「NO THANK YOU」的盒子。相關帖文被轉載至微博後，隨即引起大批網民批評，斥相關產品涉及種族歧視及辱華，連帶lululemon亦被指責。

該款T恤是由美國藝術家Jess Sluder設計。（網上圖片）

其後，有關帖文已被刪除，而lululemon在Instagram官方帳號回覆，稱Trevor Fleming早前已經離職，目前雙方沒有任何僱傭關係。其後亦在官方微博發出嚴正聲明，強調該款「不雅觀服裝」並非其產品之一，而lululemon反對一切歧視行為，會對於此次事件將嚴厲對待。 

lululemon在官方微博發出嚴正聲明，強調該款「不雅觀服裝」並非其產品之一。（lululemon微博圖片）

據Trevor Fleming在LinkedIn資料顯示，他自2017年以來一直在Lululemon擔任其全球品牌的藝術總監。NBC News報道指，他為這事件表示歉意，並在Instagram上寫道「沒有參與其創作的任何部分」。

實際上，過去一年，曾多次發生國外服飾品牌涉辱華的事件。例如美國著名時裝品牌Coach、法國時尚品牌Givenchy，被揭T恤上將香港、台灣與中國、美國等國家並列，被指涉嫌「分裂中國」，遭到大陸網民抵制。

【辱華風波】Coach、Givenchy T恤將港台與多國並列 被指涉嫌分裂中國

【辱華事件】從D&G到瑞銀 外國品牌深陷辱華風波

責任編輯：蘇穎琪

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