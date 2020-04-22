香港寬頻中期息增9%至37仙 近半客戶申請豁免1個月月費

▲ 香港寬頻半年利潤按年跌34%，但經調整淨利潤升35%。

香港寬頻 （01310） 公佈截至2月底半年業績，收入按年倍增至44.57億元，期內利潤跌34%至1.3億元，經調整淨利潤則增長35%至3.45億元。香港寬頻將派中期息每股37仙，按年增加9%，以今日收市價計算，現價周息率約5.6厘。

香港寬頻今日績前收漲2.5%，報13.08元，成交4375萬元。

公司上半財年計入WTT集團及JOS集團6個月及兩個半月營運業績，帶動企業收益按年增長1.9倍至22.76億元，住宅收益則按年增長2%至12.52億元，產品收益按年增長逾3倍至9.3億元。

營運數據方面，截至2月底香港寬頻企業客戶按年增長8成10.4萬，住宅寬頻客戶按年增加2%至88.2萬。

近半客戶申請豁免月費

香港寬頻執行副主席楊主光表示，集團早前宣布豁免住宅、商業客戶1個月月費，接近過半客戶申請，料對集團盈利有「少少影響」，但不會影響全年派息。

他又透露，過去數月疫情期間，根據逾80萬住宅客戶數據，用戶日間上網流量增長5成，夜間增長25%，帶來更多客戶升級需求。不過他預期，約2%、2000間商業客戶有機會離開公司網絡，主要以小公司、零售商店為主，但佔集團商業收費僅1%。

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編輯：陳健婷