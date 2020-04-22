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「美股隊長」吳瑞麟4大分段吸納原因

股樓投資 19:53 2020/04/22

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雖然大半投資者均認為，現階段美股未跌完，然而有「美股隊長」之稱的本地家族資產管理辦公室投資總監吳瑞麟卻認為，美股在政策和技術上都具備見底的條件，現階段可分段吸納，他看好的原因有四，「一、美國雙刺激，財政政策加無限寬鬆，這兩個威力是可以頂到，再試低位甚至再穿機會不大！美國政府做的力度很大，這是最主要的原因。股市與經濟分開走，股市可以印銀紙搞掂，每次股市跌下去，會宣布一個政策，令投資者未能沽下去。今次美國用的力量，遠比2008年金融海嘯時更大更多，當然現在實體經濟停頓，但用倍於金融海嘯的力量去救，有辦法令資本市場不崩潰，我覺得聯儲局的思維是，實體經濟救不到，經濟一定繼續受限，如家居令會好長時間，實體經濟很難救，現在政府用直接派錢給人民的方法，美國政府有能力做好長時間，可以無限借錢。今次聯儲局只能「背水一戰」，不能讓資產市場崩潰，若實體經濟崩潰，資產市場崩潰，會變了大蕭條！今天連有機會違約的垃圾債券都買。甘願冒此風險，可見其決心有多大！加上今年是大選年，甚麼都不做也說不通，股市可以用錢買上去，投資市場可以用印銀紙方法解決。」

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散戶基金已經離場

他續說人人看淡是見底的助證，「二、現在大部分人都離了場，從市場數據去看，現在買股票的人不是散戶，也不是基金，而是大型銀行、保險公司或主權基金等，他們作長投資，現在看到散戶都在沽期指，40%散戶看淡，他們很悲觀，《Investor Intelligence》數據顯示，現在看淡較看好多，通常這是底部的一個助證。現在買貨的人，持貨能力都好強，是堅實的持貨者，她們吸納的意欲強，上周四聯儲局宣布買垃圾債券，她們就大手買上去，2009年大跌市時都有出現類似的情況，散戶一離場有人接手買股票。我認為現階段一是同聯儲局對打，一是與聯儲局同一陣，我決定與她同一陣，一定不會沽空博穿底。」　 　

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技術指標變成牛市

「三、美股上200天綫，美股牛熊分界是200天平均綫，200天綫上下差別很大，納指100已在200天綫之上，起碼科技股已重上牛市，這是可喜的一個現象。四、市寬指標，即每日升跌股票隻數，過去5天平均都有72%股票升，是牛市開端的訊號，即是說，若持股半年或以上，贏的機會率是80%。持有1年是100%，要連續數天雞犬皆升，是很勁的一種買的力量，歷史上來說是很牛的訊號，今天有98%標普500成分股，都在10天綫以上，通常牛市見底是就是這樣，明顯看到技術上轉好的迹象。」

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大選年必盡力救市

美股上升的另一個原因是，投資者都認為今年是大選年，總統特朗普（Donald Trump）要增取連任，不會甚麼都不做，這是很重要的支持。他說︰「我覺得疫情幫了特朗普，民調上他的支持率是上升的，他發起的中美貿易戰純粹針對中國，民意曾經不想同中國有摩擦，貿易戰一直主張將生產搬回美國，今天疫情令市民發現，他採取的政策，對於國家安全來說是合理的，所以疫情對特朗普有利，現在民主黨只有拜登（Joe Biden）出選，希望他曾任副總流的經驗可有幫助。若特朗普在此期間沒有犯錯，及若能控制疫情，他就是英雄，若以對股市績效來說，是特朗普好些。」

本文節錄於652期《iMoney Wealth》封面故事。

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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