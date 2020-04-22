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WhatsApp群組通話人數　上限增至8人

科技 18:00 2020/04/22

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受新冠疫情影響，使用通訊軟件進行語音或視像對話的需求激增，WhatsApp作為熱門的即時通訊軟件，近日擬放寬群組通話人數上限，並開始進行測試。

受新冠疫情影響，使用通訊軟件進行語音或視像對話的需求激增，WhatsApp作為熱門的即時通訊軟件，近日擬放寬群組通話人數上限，並開始進行測試。

相比其他通訊軟件，WhatsApp優勢之一是方便易用，不過在通話方面的限制較多。據外媒消息指，最新的WhatsApp測試版，將會提高群組語音及視像通話的人數上限，由原本4人增加至8人，而使用該功能的用戶需升級至最新Beta版本。

WhatsApp更改人數上限後，用戶可選擇在群組中直接進行語音、視訊通話，然後再選擇參與聯絡人。另外，亦可直接到通話介面中，點擊創建群組聊天的選項，進行視像通話。

<<【新冠肺炎】WhatsApp夥世衛推新Sticker　鼓勵在家隔離

<<保障用戶私隱　WhatsApp宣佈限制訊息轉寄功能

雖然目前功能已在Beta版本開通，不過所有參與用戶需採用Beta版本，才能支援8個人同時聊天或開會。目前仍未清楚 WhatsApp 何時會將功能加入到正式版，不過現時Android 和 iOS 的Beta版軟件已開始進行測試，相信有望在短期內推出。

責任編輯：李寶如

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