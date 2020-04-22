【美國疫情】巨企蜂擁申中小企援助 特朗普：回水

▲ 美國不少財力相對雄厚的公司，申請政府為援助中小企而設的貸款，特朗普促相關企業交還款項。

新冠疫情重挫美國經濟，大量中小企業苦無途徑取得資金應急，處於倒閉邊緣，當局推出貸款計劃幫中小企，卻有大批大公司渾水摸魚申請，資金快速耗盡。總統特朗普被問及有關問題時，揚言會要求巨企「回水」，並將矛頭指向哈佛大學。

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特朗普（Donald Trump）周二在白宮記者會上稱，會要求大公司交還款項，並特別點名指哈佛大學（Harvard University）接受的捐款是全國，甚至全球最多，不應拿政府錢，促哈佛「回水」（pay back the money）。

哈佛回應時指，校方未有申請為中小企而設的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），所獲資金來自專為高教院校而設的緊急援助計劃。哈佛無打算交還款項，強調資金100%用因疫情出現財困的學生。

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大批大公司蜂擁申請中小企援助下，計劃的3000多億美元資金快速耗盡，不少中小企反而拿不到錢，引來譁然。社會群情激憤下，其中一間用盡最高貸款額1000萬美元的連鎖快餐店Shake Shack，周一宣布歸還款項。

財長姆欽（Steven Mnuchin）稱對Shake Shack回水感高興，又指這筆應急錢並非留給有方法融資的上市公司，他稱基於疑點利益歸於被告，會假設相關企業不清楚要求，但警告大企業攞著數行為有後果

姆欽未有解釋會有何後果，但透露將收緊審批，財政部將就申請相關援助貸款的條件，發出新指引。

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責任編輯：林建忠

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