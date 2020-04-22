【業績】一文看清企業業績　中聯通EBITDA按年跌6%

▲ 港股上市公司陸續披露首季度業績，投資者關注疫情對首季企業業務影響。

港股踏入首季業績期，部分公司開始公布今年首季業績。本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月22日（周三）公布的企業營運數據/業績：

中國聯通

中國聯通 （00762） 公布，首季EBITDA為235.61億元（人民幣，下同），按年跌5.8%，按季仍升11.1%。純利按跌13.9%至31.66億元，按季則升110.1%。

整體服務收入按年升2.3%至683.07億元；產業互聯網業務收入升32.2%至114.48億元。

聯通首季EBITDA按年跌6% 4G用戶微升

中滙集團

中滙集團 （00382） 公布截至今年2月底止半年業績，半年純利按年增58.2%至1.47億元（人民幣，下同），每股盈利按年增16.5%至14.45分，派中期息4.9港仙。

期內，集團收入按年增18.9%至4.18億元。

季度業績

香港寬頻

香港寬頻 （01310） 公布，截至今年2月底止半年業績，半年純利按年跌33.7%至13.22億元；稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升77%至12.83億元。每股盈利10.1仙，擬派中期息37港仙，按年增長9%。

期內，公司收入按年101%至44.6億元。

季度業績

中國建築國際

中國建築國際 （03331） 公布今年首季未經審核經營業績，公司未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利按年下跌20.7%至17.2億元；公司首季營業額按年跌13.9%至99.5億元。

期內，公司新簽合約為141億元。

季度業績

ASM太平洋

ASM太平洋 （00522） 公布首季收入33.8億元，按季少24%，按年跌7.6%；純利2359.6萬元，按季大削89.1%，按年減少78.6%，每股基本盈利0.06元。

ASM太平洋首季少賺近8成 料次季訂單按季跌雙位數（第二版）

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