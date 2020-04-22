【業績】一文看清企業業績 通達集團首季營業額跌1.5%

▲ 港股上市公司陸續披露首季度業績，投資者關注疫情對首季企業業務影響。

港股踏入首季業績期，部分公司開始公布今年首季業績。本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月22日（周三）公布的企業營運數據/業績：

通達集團

通達集團 （00698） 首季營業額按年跌1.5%至16.62億元，產生自三大客戶的收入按年增加1.8%至9.57億元，手機外殼及精密零部件業務佔總營業額的比例由71.4%升至78.2%。

季度經營數據

安東油田服務

安東油服 （03337） 公佈，首季集團新增訂單約12.2億元（人民幣，下同），按年減少兩成，其中中國市場新增訂單7.15億元，按年跌17%，伊拉克市場新增訂單4.1億元，減少1成，其他海外市場新增訂單9330萬元，及按年減少53%。

安東油服指，季度內由於宏觀市場出現極大變化，集團管理層出於審慎性原則，對在手訂單進行全面梳理及審慎判斷，以充分評估市場變化對在手訂單執行帶來的風險。經全面評估，管理層認為由於疫情和油價持續低迷的雙重影響，儘管客戶尚未與集團簽署任何關於延遲項目或者取消項目的書面文件，但集團決定主動調減訂單約15.5億元。

季度運營數據

中國聯通

中國聯通 （00762） 公布，首季EBITDA為235.61億元（人民幣，下同），按年跌5.8%，按季仍升11.1%。純利按跌13.9%至31.66億元，按季則升110.1%。

整體服務收入按年升2.3%至683.07億元；產業互聯網業務收入升32.2%至114.48億元。

聯通首季EBITDA按年跌6% 4G用戶微升

中滙集團

中滙集團 （00382） 公布截至今年2月底止半年業績，半年純利按年增58.2%至1.47億元（人民幣，下同），每股盈利按年增16.5%至14.45分，派中期息4.9港仙。

期內，集團收入按年增18.9%至4.18億元。

季度業績

香港寬頻

香港寬頻 （01310） 公布，截至今年2月底止半年業績，半年純利按年跌33.7%至13.22億元；稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升77%至12.83億元。每股盈利10.1仙，擬派中期息37港仙，按年增長9%。

期內，公司收入按年101%至44.6億元。

季度業績

中國建築國際

中國建築國際 （03331） 公布今年首季未經審核經營業績，公司未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利按年下跌20.7%至17.2億元；公司首季營業額按年跌13.9%至99.5億元。

期內，公司新簽合約為141億元。

季度業績

ASM太平洋

ASM太平洋 （00522） 公布首季收入33.8億元，按季少24%，按年跌7.6%；純利2359.6萬元，按季大削89.1%，按年減少78.6%，每股基本盈利0.06元。

ASM太平洋首季少賺近8成 料次季訂單按季跌雙位數（第二版）

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