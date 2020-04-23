【國際油價】油庫爆滿難扭轉 油市風暴恐延續？

油市風暴未完，繼紐約5月期油曾跌至-40美元後，周二時6月期油亦曾失守10美元水平。市場憂慮日前5月期油出現的哀鴻遍野慘況，短期後會在6月期油身上延續。

5月期油於臨近結算前大冧市，一度跌至-40美元，除了由於需求降低，造成這慘況主因是由於儲油設備爆滿。

憂油庫爆滿 5月期油結算前現人踩人

新冠肺炎疫情全球肆虐，各地封關導至航班停飛、工廠停工，令石油需求急降。石油消耗急減，令儲油設施需求急升，無論是陸上或海上是的儲油設施都即將爆滿。在美國，情況被視為特別嚴重，其位於奧克拉荷馬州庫欣油庫，為美國主要原油交貨點，預計將在數周內全部爆滿。高盛指出，截至4月17日庫欣存量已滿77%，並預期5月首周爆滿。

另方面，原油供應一時難大幅削減，由於關閉油井的成本相當高，並可能會破壞部分基礎設施，因而部分石油公司寧願蝕錢仍要維持油井繼續運作。高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie指出，油市的亂局至少要延至5月中旬。

相關文章：【國際油價】油價亂局何時了？ 高盛：或延至5月中

5月期油於本周二（21日）結算，憂儲油的問題令投資者於結算前不問價的沽售，造成「人踩人」的慘況。6月期油亦會於5月21日結算，由於儲油的問題未改善，令6月期油添壓。

油組5月初開會 再研減產

至於5月期油的慘況會否短期在6月期油上延續，首先則要在供應能否減少。據外傳媒報道，石油輸出國組織（OPEC）代表在周二（21日）進行電話會議，討論石油市場危機，可能在5月10日舉行會議，討論進一步減產問題。現時油價低殘，市場力量倒逼，向油組減產加添壓力，看油組能否回應市場。

另外，美國總統特朗普表示，美國政府正在研究暫停進口沙特阿拉伯原油的可能性，以作為支持國內能源產業。美國能源部正向美國油企，出租戰略石油儲備約7,700萬桶可用空間的一部分，以幫助美國油企應對商業儲備不足的問題。

疫情放緩 解封增石油需求

在需求方面，今次石油需求急降，主要是疫情肆虐令經濟活動停頓，歐洲疫情有放緩迹象，各地逐步解封，特朗普亦計劃下月解封美國部分州份。當經濟活動回復，將令石油需求回升。

相關文章：【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？

【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享）

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK