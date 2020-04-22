聯通首季EBITDA按年跌6%　4G用戶微升

▲ 聯通指，今年來，新型冠狀病毒疫情對本集團的經營造成一定的挑戰。

中國聯通 （00762） 公布，首季EBITDA為235.61億元（人民幣，下同），按年跌5.8%，按季仍升11.1%。純利按跌13.9%至31.66億元，按季則升110.1%。

整體服務收入按年升2.3%至683.07億元；產業互聯網業務收入升32.2%至114.48億元。

移動出賬用戶ARPU為40元人民幣

首季移動出賬用戶數目按季淨減747萬戶，至3.11億戶，其中4G用戶數微升至2.55億戶。期內移動出賬用戶減少746.6萬戶。移動出賬用戶ARPU為40元；移動服務收入按年跌4.1%至377.49億元。

固網方面，首季固網寬帶用戶淨增135萬戶，達8,483萬戶，固網寬帶接入收入實現止跌回升，達107.85億元，按年升4.4%。

聯通指，今年來，新型冠狀病毒疫情對本集團的經營造成一定的挑戰，特別是在業務拓展、新用戶發展、5G網絡建設和壞賬風險等方面。疫情也加速經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型需求，為本集團帶來新商機。

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