【科技抗疫】本地初創疫境應變　改良技術助殺滅冠毒

▲ 雅弦科技技術總監司徒健南（左）及團隊工程師陳迺堅表示，團隊花了1個半月時間、約7位數字資金研發「Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器」。

新冠疫情依然肆虐，全民尋覓口罩、消毒用品抗疫，本地不少科企亦加入研發抗疫消毒用品。其中有專門研究空氣淨化儀器的本地初創「雅弦科技」（Aurabeat Tech），日前就推出「Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器」，冀助港人一同抗疫。技術總監司徒健南另分享，將改良技術，開發手機及聲控消毒空氣淨化器。

司徒健南指，該空氣淨化器結合銀離子、紫外綫及等離子三重消毒過濾技術，日前已獲具ISO認證的美國權威生化實驗室認證，能在10分鐘內有效消滅逾八成冠狀病毒。

由於之前本港市場未見銀離子空氣過濾產品，故團隊針對抗疫需要而改良設計，花了1個半月時間、約7位數字資金研發。

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▲ 每部淨化器售價為4,280元，並已推出第二批預預售，數量為2,000部。現可於該公司官網及分銷商購買。（陳國峰攝）

他分享，團隊有見市民對空氣淨化器需求增加，所正提高該新空氣淨化器的產量，預計5月下旬或推出第三批空氣淨化器預售。

每部淨化器的應用範圍約538平方呎（約50平方米），除了用於家居、辦公室、校園等場景抗疫，他希望推廣至醫療機構，為醫療工作者提供更安全的工作環境。

團隊亦有研究申請專利，預計需要最少兩至三年時間。待獲取報告和專利後，會與公立醫院洽談，希望產品可獲採用。

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研手機聲控技術 料明年推

而未來還計劃進一步改良技術，冀以更快速度消滅空氣細菌病毒。並開發手機及聲控空氣消毒淨化器。預計明年第一季可推出市場。

▲ 事實上，該公司自2017年成立，專門以聲波空氣過濾及其他環保節能技術，開發應用於建築物通風系統，工業減排系統和空氣淨化儀器的產品及解決方案。司徒健南（圖）亦為香港科技大學前研究助理教授，擁有超過10年研究空氣質素及淨化技術經驗。（陳國峰攝）

他分享稱，本來在疫情之前已構思研製空氣淨化器產品，團隊因應是次疫情再研發及結合多重空氣消毒技術，推出是次產品。此外，其將來亦有意進軍國際市場，現階段正研究拓展北美及台灣。

記者：張寶燕