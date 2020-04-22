HKTVmall聘請暑期實習生　有何申請要求？

▲ 今年「HKTV Elite Internship Program 2020」的實習生計畫已接受申請。（Facebook圖片）

疫情蔓延未止，經濟前景不明朗，畢業生求職可謂難上加難。HKTV今日在Facebook宣布，今年的暑期實習計劃將正式接受申請，為HKTVmall聘請暑期實習生。

HKTV在Facebook專頁「HKTV 拍檔大募集」宣布，今年「HKTV Elite Internship Program 2020」的實習生計畫已接受申請。據貼文介紹，今次計劃將會聘請5大類別的暑期實習生，包括顧客服務（Customer Service）、產品推廣宣傳（Product Marketing）、財務（Finance）、商業合作（Merchant Partnership）及產品管理（Product Management）。

除了顧客服務之外，其他職位均有優先選擇的學科要求。有關個別職位的具體要求可瀏覽以下連結：

顧客服務：https://bit.ly/2XRJdF3

產品推廣宣傳：https://bit.ly/3cHOKSN

財務：https://bit.ly/3cA4KpR

商業合作：https://bit.ly/2RV7x5a

產品管理：https://bit.ly/2XV5Zfe

有興趣的學生，可把履歷及要求待遇電郵至career@hktv.com.hk，並於標題註明職位及職位編號。

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責任編輯：葉泳珊

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