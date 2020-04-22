【油價暴跌】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧

▲ 中國銀行原油寶因未能及時移倉致使多方投資者巨額虧損？

國際驚現負油價，中國銀行 （03988） 煞停原油寶產品美油合約交易及原油寶新開倉交易。有內地媒體報道，內地投資者怒斥中行原油寶設計或存重大缺陷，致使其產生巨額虧損，欲發起集體訴訟。本報曾就事件向中行查詢，中行表示稍後會有正式回應。

紐約5月期油周一（20日）首次驚現負數水平，收報每桶-37.63美元，當日跌幅高達306%。

據內地媒體報道，多個投資者表示，中行原油寶未能夠主動根據合約交割時間20日晚上10時，轉倉至6月；且在21日暫停交易一天。其又於22日將5月合約結算價格定格在-37.63美元，或-266.12元人民幣，意味投資者在收市價-37.63美元被平倉，因此產生巨額虧損。

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原寶油產品設計有缺陷？

據中國銀行網站介紹，原油寶是指該行向零售客戶發行的原油期貨合約交易產品，當中包括美國和英國原油產品，其中美國原油產品對應的基準資產為「WTI原油期貨合約」 ，並均以美元和人民幣計價。中行作為做市商負責提供報價並進行風險管理。按照產品設計，產品不具槓桿，按期次發布合約。

按照一般投資者理解，撈底最多只蝕盡本金，但有投資者聲稱，收到中行逾532萬元（人民幣，下同）的補倉通知。

根據網傳一張結算單，該投資者開倉成本為194.23元，本金總額為388.46萬元，但是現時總虧損為920.7萬元，倒欠銀行532.24萬元。中行已經發通知，要求投資者補充虧損，結算價格為-266.12元，即是-37.63美元。

▲ 網傳有有投資者收到中行發出補倉通知。

全部走剩中行？操作失誤？

事實上，內地工行 （01398） 、建行 （00939） 、民生 （01988） 等都有類似的紙原油業務（個人賬戶原油業務）。

為防範期貨合約最後一個交易日發生非理性波動風險，中國各大銀行平台的現貨原油交易，普遍將最後交易日設置於比國際期貨合約到期日提前一個星期或10天左右。例如，國際原油期貨5月合約最後交易日是北京時間4月21日，中國各大銀行的現貨原油交易最後交易日理應設定為4月14日。假如沒有平倉的客戶，銀行應當在該日（4月14日）進行強制平倉，經客戶授權後轉倉。

中行原油寶在20日晚自動移倉至6月，工行、建行等一早於本月14日至15日已經基本完成轉倉。當時平倉價格基本介乎21美元至20美元。而全球最大原油ETF基金USO亦在這個價格區間進行轉倉。

隨著產業客戶、大機構紛紛離場，CME集團也在周末對市場進行了調整，承認負油價的可能性。

中行虧損315億元？

根據CME數據，最後高達7.7076萬手合約按照TAS（原油期貨結算價交易）指令執行，允許交易者在規定交易時段內，按照期貨合約當日結算價，或當日結算價增減若干個最小變動價位，申報買賣期貨合約。

暫未知中行有多少手原油合約，但如果每手合約為1000桶，則總計7077.6萬桶原油在結算價-37.63美元附近成交。假如開倉均價為20美元，則總損失高達44.66億美元，換算成人民幣為315億元。

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